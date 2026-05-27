HAMAS confirma el martirio del alto comandante de su brazo militar

HAMAS confirmó oficialmente el martirio del alto comandante de su brazo militar Mohammed Odeh en un ataque del régimen de Israel en Gaza.

“Lamentamos el martirio del gran comandante de las Brigadas Al-Qassam, Mohammed Odeh (Abu Amr), quien se mantuvo firme y orgulloso en el campo de batalla de la yihad y alcanzó la gracia del martirio”, ha subrayado HAMAS en un comunicado.

La esposa del alto mando de HAMAS, Umm Amr, y sus hijos Yasser, Yahya y Yamila, también perdieron la vida en la ofensiva militar del régimen sionista.

Los gazatíes participaron este miércoles, coincidiendo con el Eid al-Adha (la festividad musulmana del Sacrificio), en la ceremonia fúnebre del comandante mártir de la Resistencia palestina y de su familia, asesinados por el régimen sionista.

في يوم العيد.. جانب من وداع وتشييع القائد الكبير في كتائب القسام محمد عودة "أبو عمرو" وعائلته، الذين ارتقوا إثر قصف الاحتلال أمس pic.twitter.com/qVgahPc9qC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 27, 2026

Mohammed Odeh fue uno de los comandantes de mayor rango de las Brigadas Al-Qassam, conocido como “el hombre en las sombras” y considerado uno de los comandantes más importantes de las Brigadas tras el martirio de Ezzedin al-Haddad, comandante en jefe de las Brigadas Al-Qassam.

El ministro de asuntos militares del régimen sionista, Israel Katz, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habían informado el martes que el ejército llevó a cabo “un ataque en Gaza dirigido contra Mohammed Odeh”, el comandante de las Brigadas Ezzedin Al-Qasam, la rama armada de HAMAS.

El martirio de Mohammed Odeh ocurrió en el marco de un ataque del régimen usurpador a Gaza, en el barrio de Rimal, en el oeste de la ciudad, a pesar del alto al fuego que se supone que está vigente desde octubre.

hnb