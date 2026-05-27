HAMAS confirma el martirio del alto comandante de su brazo militar

“Lamentamos el martirio del gran comandante de las Brigadas Al-Qassam, Mohammed Odeh (Abu Amr), quien se mantuvo firme y orgulloso en el campo de batalla de la yihad y alcanzó la gracia del martirio”, ha subrayado HAMAS en un comunicado.
La esposa del alto mando de HAMAS, Umm Amr, y sus hijos Yasser, Yahya y Yamila, también perdieron la vida en la ofensiva militar del régimen sionista.
Los gazatíes participaron este miércoles, coincidiendo con el Eid al-Adha (la festividad musulmana del Sacrificio), en la ceremonia fúnebre del comandante mártir de la Resistencia palestina y de su familia, asesinados por el régimen sionista.
في يوم العيد.. جانب من وداع وتشييع القائد الكبير في كتائب القسام محمد عودة "أبو عمرو" وعائلته، الذين ارتقوا إثر قصف الاحتلال أمس pic.twitter.com/qVgahPc9qC— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 27, 2026
Mohammed Odeh fue uno de los comandantes de mayor rango de las Brigadas Al-Qassam, conocido como “el hombre en las sombras” y considerado uno de los comandantes más importantes de las Brigadas tras el martirio de Ezzedin al-Haddad, comandante en jefe de las Brigadas Al-Qassam.
El ministro de asuntos militares del régimen sionista, Israel Katz, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habían informado el martes que el ejército llevó a cabo “un ataque en Gaza dirigido contra Mohammed Odeh”, el comandante de las Brigadas Ezzedin Al-Qasam, la rama armada de HAMAS.
El martirio de Mohammed Odeh ocurrió en el marco de un ataque del régimen usurpador a Gaza, en el barrio de Rimal, en el oeste de la ciudad, a pesar del alto al fuego que se supone que está vigente desde octubre.
hnb