Escocia podría celebrar un referéndum de independencia

El Parlamento de Escocia aprobó el martes pedir a Londres poder celebrar un segundo referéndum para independizarse de Reino Unido.

La iniciativa, impulsada por el primer ministro escocés, John Swinney, fue respaldada por 72 votos frente a 55, gracias al apoyo del Partido Nacional Escocés (SNP) y los Verdes escoceses, de tendencia independentista.

Londres ha rechazado la petición al afirmar que “no existe consenso” para un nuevo referéndum, mientras que Swinney defendió que Escocia tiene el derecho a decidir su futuro constitucional y acusó a Westminster de bloquear esa posibilidad.

El Gobierno británico del laborista Keir Starmer ya ha reiterado públicamente su rechazo a autorizar una nueva consulta soberanista durante esta legislatura.

The Scottish Parliament has voted to back calls for a referendum on Scottish independence.



First Minister @JohnSwinney calls for UK Government to agree a Section 30 order. pic.twitter.com/uxXg5I4G7a — Scottish Government (@scotgov) May 26, 2026

La cuestión independentista ha vuelto al centro del debate político escocés tras las elecciones autonómicas celebradas este mes. En ellas, el SNP obtuvo 58 diputados y los Verdes escoceses 15, superando conjuntamente la mayoría absoluta fijada en 65 escaños.

En su primera gran comparecencia parlamentaria desde su reelección, Swinney ha defendido que la independencia representa una “oportunidad de oro” para la nación y pidió al Parlamento “poner el futuro de Escocia en manos de Escocia”.

Escocia celebró en 2014 un primer referéndum de independencia, en el que el 55 % de los votantes rechazó abandonar un Reino Unido, que aún no había realizado el Brexit.

El Tribunal Supremo británico dictaminó en 2022 que el Parlamento escocés no puede convocar unilateralmente un referéndum sin autorización previa del Gobierno británico.

hnb