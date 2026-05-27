“Enemigos llevarán a la tumba su deseo de fatigar a la nación iraní”

Un clérigo iraní ha afirmado que los enemigos de la nación de Irán esperan verla fatigada, pero se llevarán ese deseo a la tumba.

Durante las oraciones del Eid al-Adha celebradas este miércoles Teherán (la capital), el ayatolá Seyed Ahmad Jatami ha descrito al Gobierno de Estados Unidos como “un mentiroso sin precedentes en la historia”.

“El enemigo tiene que, por una vez, decir la verdad para que el mundo vea si conoce el camino de la honestidad o no. La mentira está en el ADN de [el presidente estadounidense Donald] Trump. Siempre ha llevado a cabo las negociaciones (con Irán) con engaños y mentiras”, ha afirmado el también miembro de la Asamblea de Expertos de la República Islámica de Irán, argumentando que el enemigo busca nada menos que la sumisión total de la nación iraní.

Tras aseverar que esto nunca ocurrirá, el clérigo, dirigiéndose al pueblo iraní, ha declarado que “sus enemigos, y especialmente los habitantes de esa Casa Negra, que erróneamente se llama la Casa Blanca, desean la humillación de esta nación; pero se llevarán consigo este deseo a la tumba”.

El ayatolá Jatami ha señalado que la ferviente y continua presencia de la gente en las calles durante más de 87 noches es una clara manifestación de la resistencia.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero, unos ocho meses después de llevar a cabo ataques no provocados contra el país.

Esto ocurrió mientras Teherán y Washington habían mantenido tres rondas de negociaciones indirectas en la capital omaní de Mascate y en la ciudad suiza de Ginebra, y planeaban abrir conversaciones técnicas en Viena, Austria.

Irán respondió de inmediato a los ataques lanzando bombardeos de misiles y drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases e intereses estadounidenses en los países de la región.

El 8 de abril, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, después de que Washington recibiera una propuesta de 14 puntos de Teherán.

El sábado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, afirmó que Irán y EE.UU. están cada vez más cerca de finalizar un memorando de 14 puntos, que busca en esta etapa poner fin a la guerra, detener la agresión naval estadounidense —lo que Washington ha calificado de bloqueo naval—, y asegurar la liberación de los activos iraníes bloqueados.

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