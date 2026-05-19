Canciller iraní rechaza posturas contradictorias y ambiciosas de EEUU

El canciller iraní ha declarado que los comportamientos y las posturas contradictorias y ambiciosas de EE.UU. representan un obstáculo serio para la diplomacia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha hecho estas declaraciones en una reunión mantenida el lunes con el ministro del Interior de Pakistán, Seyed Mohsen Naqavi, quien viajó a Teherán para consultas con altos funcionarios iraníes.

Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre la cooperación bilateral entre Irán y Pakistán, incluyendo los ámbitos de seguridad y economía.

Asimismo, intercambiaron opiniones sobre la situación de seguridad regional y los esfuerzos en curso para poner fin a la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen israelí contra Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní agradeció los esfuerzos constructivos de Pakistán para avanzar en la diplomacia y evitar la escalada de tensiones.

‼️⚠️El ministro del interior de Pakistán, Seyed Mohsen Naqavi, sostuvo este lunes por la tarde una reunión y conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi. pic.twitter.com/5IwiVoucll — HispanTV (@Nexo_Latino) May 18, 2026

Haciendo referencia a experiencias previas de incumplimiento y traición estadounidense hacia los procesos diplomáticos, Araqchi subrayó que la participación de la República Islámica de Irán en las negociaciones para poner fin a la guerra se basa en una postura responsable y a pesar de la profunda desconfianza hacia la administración estadounidense.

“Es evidente que, aunque Irán mantiene un compromiso serio con la diplomacia, no descuidará ninguna medida destinada a fortalecer su preparación para defender la seguridad y los intereses nacionales”, recalcó el jefe de la Diplomacia iraní.

El ministro de Exteriores iraní también advirtió sobre las graves consecuencias de la agresión militar de Estados Unidos y del régimen israelí contra Irán para la región y el mundo.

En este sentido, enfatizó que “la comunidad internacional debe responsabilizar y sancionar a los agresores por cometer crímenes de agresión y otros delitos contra la humanidad, como los ocurridos en la ciudad de Minab, donde 170 estudiantes y maestros inocentes fueron asesinados”.

Por su parte, el ministro del Interior de Pakistán destacó que sus conversaciones constructivas y fructíferas con el presidente del Parlamento y con su homólogo iraní reflejan el especial interés de su gobierno en continuar fortaleciendo de manera integral las relaciones con Irán.

Naqavi también expresó su esperanza de que los esfuerzos constructivos de Pakistán puedan contribuir eficazmente al establecimiento de la paz y la estabilidad en la región.

El 8 de abril, a cuarenta días del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel, entró en vigor una tregua temporal mediada por Pakistán entre Irán y Estados Unidos.

Se llevaron a cabo negociaciones en la capital paquistaní, Islamabad, que no llegaron a concretarse en un acuerdo debido a las demandas maximalistas de Washington y a su insistencia en posturas irrazonables.

hnb