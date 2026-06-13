El arsenal estratégico que EEUU perdió en la guerra contra Irán y por qué reponerlo llevará años

El consumo de municiones de EE.UU. en la guerra contra Irán no tiene precedentes y su arsenal estratégico tardará años en recuperarse.

Por: Mohammad Molaei

La magnitud del consumo de municiones durante la Tercera Guerra Impuesta no tiene precedentes en la historia reciente de la guerra estadounidense. Según informó The New York Times, tan solo durante los dos primeros días de la agresión militar iniciada el 28 de febrero se emplearon municiones guiadas de precisión por un valor estimado de 5600 millones de dólares, una cifra superior al presupuesto militar anual de la mayoría de los países del mundo.

A lo largo de los 40 días de guerra que precedieron al frágil alto el fuego alcanzado a principios de abril, las fuerzas estadounidenses atacaron más de 13 000 objetivos, muchos de los cuales requirieron el uso de múltiples municiones. De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), el coste de la campaña aérea alcanzó entre 11.300 millones de dólares en sus primeros seis días y 16 500 millones al duodécimo día.

El coste total de los 40 días de agresión militar a gran escala, sumado a las hostilidades posteriores en la región del Golfo Pérsico, asciende a una cifra muy superior. Mientras que el Pentágono ha estimado el gasto en torno a los 25 000 millones de dólares, evaluaciones independientes lo sitúan más cerca de los 100 000 millones.

Estas cifras no reflejan una campaña caracterizada por la moderación ni por una gestión disciplinada de los recursos. Más bien revelan a un aparato militar que apostó su arsenal de precisión más avanzado en una guerra que esperaba ganar rápidamente, para acabar atrapado en un atolladero de su propia creación.

JASSM-ER: el vaciamiento de la primera línea de ataque del Pacífico

Ningún sistema de armas ilustra con mayor precisión la imprudencia estratégica de la denominada “Operación Furia Épica” que el misil AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range, conocido en la terminología del Pentágono como JASSM-ER.

No se trata de un misil de crucero convencional. Es un arma furtiva de ataque de precisión lanzada desde el aire, con un alcance superior a las 600 millas, diseñada específicamente para penetrar los sistemas integrados de defensa aérea más sofisticados del mundo.

Su lógica operativa está vinculada explícitamente a escenarios de guerra de alta intensidad, en particular a una posible confrontación con China en el Pacífico Occidental, donde el Ejército Popular de Liberación ha construido la arquitectura de negación y restricción de acceso más elaborada de la historia. El JASSM-ER es el arma que Washington diseñó para enfrentarse a su adversario más serio. Y gran parte de ella ya no está disponible.

Al inicio de la guerra de agresión lanzada el 28 de febrero, Estados Unidos disponía de aproximadamente 2300 misiles JASSM-ER. Según Bloomberg, citando a una fuente con conocimiento directo del asunto, las fuerzas estadounidenses consumieron más de 1000 JASSM-ER únicamente durante las primeras cuatro semanas de la campaña.

The New York Times, basándose en fuentes del Departamento de Guerra, situó el gasto total de JASSM-ER durante toda la campaña en aproximadamente 1100 misiles. Otros 47 fueron empleados en una operación independiente destinada a secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

De acuerdo con Bloomberg, la orden de vaciar los arsenales destinados al Pacífico para sostener la campaña contra Irán —retirando misiles de instalaciones militares repartidas por todo el territorio continental estadounidense y trasladándolos a bases del Comando Central de EE.UU. (Centcom) y a la base aérea de RAF Fairford, en el Reino Unido— fue emitida a finales de marzo.

JASSM-ER

Las cifras son tan claras como contundentes. De un inventario previo a la guerra de 2300 JASSM-ER, apenas quedarían disponibles unos 425 misiles para el resto del mundo, aproximadamente el 18 % del total existente antes del conflicto. En el caso de la variante JASSM de menor alcance, alrededor de dos tercios de las existencias combinadas de ambas versiones fueron destinadas a la campaña contra Irán, según Bloomberg.

El CSIS calcula que alrededor del 25 % del inventario total combinado de misiles JASSM fue consumido en tan solo 40 días de combate.

El coste unitario del JASSM-ER es de 1,1 millones de dólares por misil. La variante básica JASSM tiene actualmente un coste de adquisición de 2,6 millones de dólares por unidad. Los aproximadamente 1100 JASSM-ER disparados durante la reciente guerra representan, por tanto, cerca de 1200 millones de dólares en municiones de ataque de precisión consumidas en una campaña que no logró destruir la infraestructura iraní de misiles balísticos, no fracturó su estructura de mando ni alteró el equilibrio estratégico en Asia Occidental.

Según diversos expertos, la reposición de estas existencias no será rápida. Durante la última década, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha adquirido variantes del JASSM a un ritmo medio cercano a las 500 unidades anuales, y los pedidos actualmente en curso permitirán recuperar los inventarios con mayor rapidez que en otros sistemas. El CSIS estima que la reposición de las existencias básicas requerirá “entre varios meses y un año”.

Sin embargo, esta previsión presupone la ausencia de nuevas guerras, de consumos adicionales derivados de otras campañas militares y la aprobación íntegra por parte del Congreso estadounidense de la solicitud presupuestaria militar para el año fiscal 2027, que aún no ha sido autorizada.

Tomahawk: mil misiles consumidos en 40 días de guerra

El misil de ataque terrestre BGM-109 Tomahawk (TLAM) es el arma de ataque de precisión más antigua y probada en combate del arsenal de la Marina estadounidense, habiendo sido utilizada en todas las grandes operaciones militares de Estados Unidos desde la Operación Tormenta del Desierto en 1991.

Su versatilidad —al poder ser lanzado desde buques de superficie y submarinos, permanecer en vuelo y ser redirigido hacia nuevos objetivos, con un alcance aproximado de 1000 millas— lo convierte en el principal instrumento naval estadounidense de proyección de fuerza a larga distancia.

La guerra contra Irán lo consumió a una escala sin precedentes históricos.

Misiles Tomahawk

The Washington Post informó de que los medios navales estadounidenses lanzaron más de 850 misiles Tomahawk durante el primer mes de la Tercera Guerra Impuesta. Posteriormente, The Wall Street Journal elevó esa cifra a más de 1000 misiles a lo largo de toda la campaña previa al alto el fuego.

El análisis del CSIS sobre los seis primeros días de combates identificó el empleo de 319 TLAM, lo que representaba aproximadamente el 10 % del inventario existente antes de la guerra en menos de una semana.

Antes del conflicto, Estados Unidos disponía de unos 3200 misiles Tomahawk. El consumo de más de 1000 unidades representa, por tanto, alrededor del 31 % del arsenal previo a la guerra agotado en apenas 40 días, más de diez veces la tasa anual de adquisición.

El Pentágono encargó únicamente 190 nuevos Tomahawk para 2026, una cifra apenas superior a la mitad de los disparados durante los seis primeros días de guerra. La Marina estadounidense ha solicitado la adquisición de 785 misiles Tomahawk en el presupuesto del año fiscal 2027, un incremento sustancial respecto a años anteriores. Sin embargo, el CSIS proyecta que estas unidades no comenzarán a incorporarse a los arsenales estadounidenses hasta marzo de 2030, tras un ciclo de producción de 34 meses.

En consecuencia, los inventarios de Tomahawk de Estados Unidos no volverán a los niveles previos a la guerra, como mínimo, hasta finales de 2030.

Las consecuencias económicas se suman a las estratégicas. Cada misil Tomahawk Block V tiene un coste aproximado de 1,87 millones de dólares. Por tanto, los más de 1000 Tomahawk disparados durante la reciente guerra representan alrededor de 1900 millones de dólares en capacidad de ataque naval consumida contra un país que, al momento del alto el fuego, conservaba su capacidad de lanzamiento de misiles balísticos, su infraestructura subterránea de producción de misiles y su capacidad para controlar la navegación a través del estrecho de Ormuz.

La dimensión aliada de la escasez de misiles Tomahawk añade una nueva capa de perjuicio estratégico. Japón, que recientemente completó las modificaciones necesarias en uno de sus destructores para operar misiles TLAM y había adquirido 400 unidades como parte de su histórica transición hacia una postura de disuasión convencional más robusta frente a la presión china, habría sido informado de que sus entregas podrían retrasarse indefinidamente debido a que Estados Unidos debe priorizar la reposición de sus propias reservas agotadas.

Australia también ha adquirido más de 200 misiles Tomahawk, mientras que los Países Bajos han comprado 175. Todos estos pedidos aliados se encuentran ahora en una lista de espera subordinada a las necesidades de reabastecimiento estadounidenses, debilitando la postura de disuasión conjunta de la red de alianzas de Estados Unidos en el Pacífico Occidental precisamente en el momento en que dicha red afronta mayores presiones.

El arsenal defensivo: Patriot, THAAD y la crisis de los interceptores

Aunque el consumo de misiles ofensivos ha atraído gran parte de la atención analítica, el agotamiento de las existencias estadounidenses de interceptores de defensa antimisiles podría acarrear consecuencias estratégicas de largo plazo aún más graves.

Estos sistemas —entre ellos el ampliamente promocionado Patriot PAC-3 MSE, el Sistema de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal (THAAD, por sus siglas en inglés) y los misiles Standard SM-3 y SM-6— no pueden sustituirse por alternativas más baratas. Constituyen componentes irremplazables de una arquitectura escalonada de defensa antimisiles diseñada para neutralizar las amenazas de misiles balísticos y de crucero planteadas por adversarios de capacidades equivalentes o casi equivalentes.

En un escenario en el Pacífico, estos serían los sistemas encargados de proteger las bases avanzadas estadounidenses, los grupos de combate de portaaviones y los territorios aliados frente a salvas de misiles balísticos chinos durante las primeras horas de cualquier conflicto. Sin embargo, actualmente están siendo consumidos en el Golfo Pérsico.

El interceptor Patriot PAC-3 MSE, con un coste aproximado de 4 millones de dólares por unidad, fue uno de los sistemas antimisiles más utilizados durante la reciente guerra impuesta contra Irán.

The New York Times informó de que más de 1200 interceptores Patriot fueron disparados durante la agresión. El CSIS estima que el uso de estos sistemas, combinado con el suministro continuado de interceptores a Ucrania, ha reducido las existencias de PAC-3 previas a la guerra hasta niveles críticamente bajos.

El presupuesto del Ejército para el año fiscal 2027 contempla la adquisición de 3203 misiles Patriot, una cifra que refleja la magnitud del déficit actual. No obstante, el CSIS prevé que las entregas no comenzarán hasta mayo de 2029 y que la reposición completa de las existencias previas al conflicto requerirá tres años o más a partir de la fecha actual.

La producción actual de interceptores Patriot ronda las 650 unidades anuales, de las cuales aproximadamente la mitad se destinan a pedidos de países aliados. Lockheed Martin pretende aumentar la producción hasta las 2000 unidades al año, pero alcanzar esa capacidad exigirá años de expansión de instalaciones y equipamiento industrial.

Mientras tanto, Estados Unidos se enfrenta a una serie de decisiones de asignación sin soluciones satisfactorias: priorizar la reposición de sus propios arsenales agotados, continuar suministrando a Ucrania o cumplir con los pedidos de los otros 17 países que operan el sistema Patriot y que observan cómo sus entregas se retrasan indefinidamente.

Las autoridades suizas ya han amenazado con cancelar su compra de sistemas Patriot y buscar un proveedor alternativo después de ser informadas de los retrasos en las entregas. El CSIS ha reconocido explícitamente que las tensiones bilaterales generadas por este déficit de producción están provocando una erosión tangible de la cohesión entre aliados en un momento de profunda incertidumbre estratégica.

Sistema antimisiles THAAD

La situación del THAAD es, según la evaluación del CSIS, la más crítica de todas. THAAD constituye el componente de nivel superior de la arquitectura de defensa antimisiles de Estados Unidos, diseñado para interceptar misiles balísticos a mayores altitudes y a distancias más largas que el sistema Patriot.

Sus interceptores son costosos, escasos y —en el contexto del frágil alto el fuego en curso— se encuentran gravemente agotados. El CSIS estima que entre el 52 % y el 81 % del inventario de interceptores THAAD previo a la guerra fue consumido en el reciente conflicto y en ofensivas relacionadas, sumándose a aproximadamente 150 interceptores THAAD ya utilizados durante la guerra de 12 días de junio de 2025.

No ha habido nuevas entregas de interceptores THAAD desde agosto de 2023. No se prevé que las entregas se reanuden antes de abril de 2027 como muy pronto. El presupuesto del Ejército de EE.UU. para el año fiscal 2027 solicita 857 interceptores THAAD, aunque el CSIS proyecta que la reposición completa del material consumido en la reciente guerra contra Irán no se alcanzará hasta finales del año calendario 2029.

A la escasez de interceptores se suma el daño o posible destrucción de múltiples sistemas de radar AN/TPY-2 —la columna vertebral de puntería de las baterías THAAD— durante los ataques de represalia iraníes contra instalaciones estadounidenses en la región.

En total, solo se han entregado 13 radares AN/TPY-2 a Estados Unidos. La pérdida o degradación de incluso dos o tres de estos sistemas representa una brecha cualitativa de capacidades que no puede ser compensada mediante solicitudes de adquisición. Estados Unidos también ha mantenido únicamente ocho baterías THAAD en total, una cifra que ya se consideraba insuficiente para un despliegue simultáneo en múltiples teatros incluso antes de la guerra contra Irán, que consumió los interceptores de dichas baterías a un ritmo muy superior a la capacidad de producción destinada a reponerlos.

Los misiles Standard lanzados desde buques presentan un panorama algo menos crítico, aunque igualmente grave. El CSIS estima que el consumo de SM-3 durante la reciente guerra se situó entre el 31 % y el 60 % del inventario previo al conflicto, mientras que el uso de SM-6 osciló entre el 16 % y el 32 %.

Ambos misiles implican plazos de producción de entre 36 y 39 meses desde la adjudicación del contrato hasta la primera entrega. Los inventarios no volverán a niveles prebélicos hasta comienzos de 2029 —a pesar de su menor uso relativo en la guerra de 40 días—, lo que refleja el efecto acumulado de años de adquisiciones insuficientes antes del inicio del conflicto.

La contabilidad del coste: lo que se gastó y lo que no se obtuvo

El coste financiero agregado de las municiones consumidas en la reciente guerra contra Irán, calculado a partir de costes unitarios y cifras de gasto reportadas, representa una de las campañas militares fallidas más costosas de la historia de la guerra moderna.

Los principales desembolsos, basados en datos del CSIS e informes del Departamento de Defensa (DOD), se desglosan de la siguiente manera: más de 1100 misiles JASSM-ER a 1,1 millones de dólares cada uno suponen aproximadamente 1,21 mil millones de dólares. Más de 1000 misiles Tomahawk a 1,87 millones de dólares cada uno representan alrededor de 1,87 mil millones. Más de 1200 interceptores Patriot PAC-3 MSE a 4 millones de dólares cada uno alcanzan aproximadamente 4,8 mil millones. Más de 1000 misiles de ataque de precisión (Precision Strike Missile) y ATACMS, con costes entre 500 000 y 1,5 millones por unidad, añaden entre 500 millones y 1.500 millones adicionales.

Los interceptores THAAD, junto con los gastos en SM-3 y SM-6, aportan varios cientos de millones más según sus respectivos costes unitarios. El coste total agregado en municiones de la guerra supera ampliamente los 10.000 millones de dólares, cifra que contempla únicamente los misiles, sin incluir los costes operativos de las plataformas de lanzamiento, la infraestructura de inteligencia que apoyó la designación de objetivos, ni el capital diplomático empleado para asegurar derechos de base y sobrevuelo.

El propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, reconoció en su comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado de EE.UU. que la reposición tomará “meses y años, dependiendo del sistema de armamento”. La evaluación del CSIS respalda esa proyección en su versión más conservadora y la supera en el escenario más pesimista.

El panorama conjunto de las siete categorías críticas de municiones indica que Estados Unidos no volverá a niveles de inventario prebélico en ninguno de sus sistemas más importantes antes de 2028 como mínimo, con los sistemas Tomahawk, THAAD y Patriot requiriendo tres o más años a partir del presente.

La reconstrucción de inventarios hasta los niveles que los planificadores militares consideran necesarios para una guerra de alta intensidad entre potencias —niveles que ya se consideraban insuficientes incluso antes de la guerra con Irán— requerirá años adicionales más allá de ese horizonte.

La variable china: una ventana de vulnerabilidad medida en años

El significado estratégico de estas cifras trasciende la guerra en sí misma contra Irán. El JASSM-ER no fue diseñado para atacar instalaciones nucleares iraníes, sino para penetrar y superar los sistemas integrados de defensa aérea chinos que protegen objetivos militares en el estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional.

El Tomahawk no fue acumulado para ejecutar una campaña en el Golfo Pérsico, sino que se mantiene como el principal instrumento de ataque de largo alcance de la Armada estadounidense en un escenario de contingencia en el Pacífico occidental. Los interceptores THAAD agotados sobre el espacio aéreo iraní eran los mismos que estaban desplegados en Corea del Sur y Guam para defenderse de amenazas de misiles balísticos de Corea del Norte y China. Han sido retirados y sus reemplazos tardarán años en llegar.

Incluso antes de la guerra contra Irán, como indican las evaluaciones, los arsenales de municiones estadounidenses ya se consideraban insuficientes para un conflicto contra un competidor de paridad en el Pacífico occidental, según las conclusiones clasificadas de los ejercicios de simulación bélica del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China.

Esa insuficiencia es ahora considerablemente más aguda. La caracterización del think tank según la cual el agotamiento de inventarios ha creado una “ventana de vulnerabilidad” para una posible guerra en el Pacífico occidental no es retórica alarmista, sino una conclusión aritmética directa derivada de los plazos de producción y las cifras de inventario calculadas a partir de documentos presupuestarios de acceso público.

Las implicaciones para los cálculos estratégicos de China son significativas y no pueden descartarse fácilmente. Los planificadores militares de Pekín han observado, en tiempo real, que Estados Unidos consumió su principal inventario de armas de ataque de largo alcance —precisamente las capacidades diseñadas para amenazar activos chinos en un escenario de Taiwán— en una guerra de 40 días que no logró sus objetivos estratégicos.

También han observado que los inventarios combinados de JASSM y Tomahawk disponibles para contingencias en el Pacífico han quedado reducidos a una fracción de sus niveles previos a la guerra. Han observado que las baterías THAAD han sido retiradas de Corea del Sur —degradando la cobertura de defensa antimisiles de un aliado clave en la periferia china— y que su reposición tardará años.

Y han observado que la capacidad de producción estadounidense, limitada por décadas de adquisiciones a ritmos de tiempo de paz y por plazos industriales medidos en años en lugar de meses, no puede revertir rápidamente estos déficits, independientemente del nivel de financiación aprobado por el Congreso de Estados Unidos.

Este no es el perfil de una disuasión en buen estado operativo, sino el de un aparato militar que ha consumido sus capacidades premium específicas contra China en un teatro secundario sin lograr el resultado decisivo que habría justificado ese gasto, y que ahora enfrenta un periodo plurianual de vulnerabilidad estructural durante el cual su capacidad de amenazar de forma creíble el uso de la fuerza en el estrecho de Taiwán se ve materialmente reducida.

El informe del CSIS señala, con cautela, que China es plenamente consciente de que no ha tenido experiencia reciente de combate, mientras que el ejército estadounidense sí ha estado involucrado en guerras en múltiples frentes, y que este diferencial de experiencia podría preservar la disuasión hasta que los inventarios sean restaurados. Sin embargo, se trata de un fundamento débil sobre el cual sostener la credibilidad de la disuasión extendida estadounidense en el Indo-Pacífico.

El valor disuasorio de la experiencia operativa es real, pero no sustituye a los misiles físicos que requiere una postura de disuasión, y el cálculo estratégico de Pekín está más determinado por la matemática de inventarios que por evaluaciones de la pericia táctica estadounidense.

La restricción de producción: por qué el dinero no puede comprar tiempo

La administración Trump ha respondido a la crisis de municiones mediante una serie de acuerdos marco con los principales contratistas —Lockheed Martin, Raytheon y Boeing— comprometiéndose a ampliar la capacidad de producción en todo el espectro de municiones críticas.

Lockheed Martin ha acordado cuadruplicar la capacidad de producción de interceptores THAAD, pasando de 96 a 400 unidades por año. Raytheon se ha comprometido a aumentar la producción de misiles Tomahawk a más de 1000 unidades anuales y la producción del Patriot MSE a 2000 unidades por año.

Se trata de objetivos de capacidad significativos que, de cumplirse, acelerarían sustancialmente la recuperación de inventarios en comparación con las líneas de base actuales.

Sin embargo, la capacidad no es producción, y los acuerdos de producción no equivalen a misiles entregados, según expertos militares. La limitación fundamental no es financiera, sino temporal. El plazo de fabricación de sistemas de misiles avanzados —el periodo entre la adjudicación del contrato y la primera entrega— oscila entre 34 y 39 meses para los sistemas más críticos. La construcción de nuevas instalaciones de producción, la certificación de nuevas cadenas de suministro, la formación de mano de obra especializada adicional y la resolución de cuellos de botella en componentes específicos como sistemas de guiado y motores de cohete son procesos medidos en años, no en trimestres.

El presupuesto de defensa del año fiscal 2027, incluso si fuera aprobado de forma completa y rápida por un Congreso que aún no lo ha votado, no producirá un solo interceptor THAAD adicional ni un Tomahawk antes de 2030. La ventana de vulnerabilidad ya está ampliamente abierta.

La propia evaluación de Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado —según la cual la reposición tomará “meses y años, dependiendo del sistema de armamento”— representa, en el lenguaje cuidadosamente matizado del testimonio del poder ejecutivo, un reconocimiento de que Estados Unidos ha aceptado un periodo de riesgo estratégico a cambio de una campaña militar que no logró el resultado prometido por sus arquitectos.

La pregunta que los planificadores estratégicos estadounidenses no pueden responder de manera satisfactoria para Pekín es cuánto tiempo permanecerá abierta esa ventana —y qué podrían producir los intereses estratégicos de China combinados con esa ventana de oportunidad.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV