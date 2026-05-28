¿Cómo Irán convirtió la agresión militar y el asedio económico en una influencia duradera?

Irán transformó la agresión militar y el asedio económico en una nueva influencia estratégica tras un conflicto que redefinió el equilibrio regional.

Por: Mohammad Molaei

La agresión militar y el estrangulamiento económico de Estados Unidos terminaron en un alto el fuego, no por la buena voluntad estadounidense, sino porque los objetivos de la guerra fracasaron y la agresión se volvió en su contra.

Este resultado refleja una nueva realidad estratégica que surgió durante la propia guerra.

Frente al mayor asalto militar de su historia, con países occidentales y árabes cómplices en armar y apoyar al enemigo en múltiples frentes, Irán no solo evitó el colapso estratégico, sino que impuso un nuevo equilibrio de poder en el campo de batalla.

Contra probabilidades abrumadoras y presiones coordinadas, la resistencia iraní transformó lo que se pretendía fuera una guerra de sometimiento en una demostración de fuerza nacional perdurable.

Lo que ha surgido ahora es mucho más que el fin de una agresión militar contra la República Islámica. Es el fracaso de una campaña diseñada para debilitar a Irán, aislarlo de otras naciones, agotar su fuerza económica y, en última instancia, forzarlo a un retroceso estratégico.

Lecciones militares de la guerra

En términos militares, la lección más clara y evidente de la guerra es que la idea de “hacer que Irán se derrumbe rápidamente” fue errónea desde el principio. Incluso después de múltiples afirmaciones del enemigo de que la infraestructura de misiles, los centros de comando y las capacidades de lanzamiento de Irán habían sido destruidos, Irán continuó su actividad militar regular, atacando al enemigo a voluntad.

Las operaciones con misiles y drones se llevaron a cabo varias veces al día durante la guerra. La continuidad de las oleadas de lanzamiento se convertirá algún día en una de las pruebas más contundentes de que la columna vertebral del programa estratégico de misiles de Irán ha permanecido completamente intacta.

Esto reveló una suposición crítica equivocada por parte tanto de estadounidenses como de sionistas: el verdadero alcance de la infraestructura militar subterránea de Irán, su profundidad, dispersión y capacidad de supervivencia.

Gran parte del arsenal de misiles de Irán, junto con las instalaciones subterráneas necesarias para lanzamiento, almacenamiento y evacuación, se encuentra en redes de búnkeres reforzados construidos durante décadas para resistir ataques aéreos comunes. Se considera que algunas de las municiones estadounidenses más eficaces para penetrar búnkeres se ven severamente limitadas por estas instalaciones fuertemente fortificadas.

Filosofía operacional: la contención como fortaleza

También fue significativo el empleo de la filosofía operacional de Irán durante la guerra. Los datos muestran que Irán no fue tan agresivo en el uso de sus misiles más avanzados como se suele creer. Varios sistemas discutidos durante años en círculos militares fueron subutilizados o no se emplearon en absoluto. Esto refuerza la evaluación de que Irán dependió deliberadamente más de los antiguos arsenales de misiles mientras gestionaba cuidadosamente el momento y la intensidad de los lanzamientos.

Esto dio lugar a informes de que Irán mantuvo deliberadamente algunos de sus misiles estratégicos en reserva mientras utilizaba armas más antiguas con patrones de disparo calibrados. Este enfoque permitió a Teherán mantener su ventaja de escalada a la vez que demostraba sostenibilidad.

Además, informes recientes y análisis de fuerzas militares en la región sugieren que los sistemas para lanzar misiles balísticos de combustible sólido de nueva generación con cápsulas de dos etapas no se desplegaron ampliamente, aunque podrían aumentar considerablemente la densidad de lanzamiento en operaciones futuras.

Irán realizó ataques prolongados sin probar completamente su arquitectura de lanzamiento más sofisticada. El tamaño y la intensidad de los ataques futuros podrían ser mucho mayores que cualquier cosa vista hasta ahora.

La dimensión naval: antiacceso y denegación de área

La dimensión naval de la guerra también reveló un cambio importante en las ecuaciones de disuasión regional. Los grupos de portaviones estadounidenses operaron lejos de las aguas iraníes, en costas opuestas, una precaución notable dada la abrumadora potencia de la marina estadounidense.

Ha quedado claro que, a medida que Irán ha madurado su doctrina de antiacceso y denegación de área (A2/AD), derivada del uso de misiles balísticos antibuque, armas de crucero de largo alcance, drones y sistemas costeros de defensa en múltiples niveles, el país ha impuesto una nueva cautela en las decisiones operacionales estadounidenses.

Los misiles Jaliye Fars (Golfo Pérsico) y Hormoz (Ormuz), junto con generaciones más recientes de misiles antibuque, representan una amenaza seria para grandes activos navales en las aguas confinadas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Cabe destacar que estos sistemas no se usaron durante la guerra reciente, lo que indica que Irán mantuvo su capacidad disuasoria en gran medida sin emplearla, aunque visible lo suficiente para alterar el comportamiento del enemigo. Esta contención transmite su propio mensaje: lo que permanece en el arsenal es mucho más capaz de lo mostrado.

Fracaso estratégico: el desmoronamiento de la campaña de presión

Estratégicamente, el hecho más significativo de la tercera guerra impuesta ha sido el fracaso completo del objetivo político original detrás de la campaña de presión militar. Lo que sus planificadores imaginaban era una guerra que desencadenaría inestabilidad interna dentro de las fronteras de Irán, fracturaría su estructura de mando, socavaría su cooperación regional y, en última instancia, aislaría a Teherán como estrategia. Creían que la presión militar prolongada lograría lo que décadas de sanciones ilegales y debilitantes no pudieron.

Ninguno de estos objetivos se alcanzó. La maquinaria estatal iraní no se fracturó. La continuidad del mando se mantuvo. Las redes de aliados regionales permanecieron no solo intactas sino operativamente efectivas. De hecho, la guerra produjo el efecto contrario en múltiples frentes.

La guerra reforzó la narrativa estratégica más amplia de Irán en la región: la presión militar por sí sola no puede obligar a Teherán a la capitulación.

Implicaciones diplomáticas: un frente unificado que nunca se formó

Los resultados también tienen implicaciones significativas para la diplomacia. Quizá el hecho más evidente que surgió de la guerra es que Irán logró frustrar con éxito la formación de cualquier organismo internacional unificado en su contra.

A pesar de una intensa campaña política y militar occidental coordinada con los objetivos israelíes, grandes porciones del Sur Global se negaron a alinearse con el impulso de escalada contra Teherán.

Varios gobiernos regionales trabajaron activamente para desactivar la crisis en lugar de escalarla. Potencias importantes como China y Rusia se mantuvieron en contra de medidas internacionales de aislamiento más amplias. Incluso entre los aliados occidentales, surgieron crecientes preocupaciones sobre los riesgos de una escalada regional incontrolada, interrupciones energéticas e inseguridad marítima.

Esta profunda división impidió que Washington construyera la nueva arquitectura global de presión contra Irán que típicamente persigue en crisis pasadas: desde la no proliferación nuclear hasta los marcos de seguridad regional. La coalición destinada a aislar a Irán se encontró aislada, en cambio.

Dimensión económica: sanciones socavadas, influencia energética preservada

El objetivo económico de la guerra no provocada fue otro resultado esperado que no se cumplió. Durante la guerra, la interrupción económica que muchos observadores externos anticipaban se vio totalmente mitigada. Irán continuó exportando energía y manteniendo sus mercados internos y logística durante toda la guerra, a pesar de la presión sobre la infraestructura y el peso de las sanciones.

De manera notable, la agresión estadounidense-israelí y la represalia iraní revelaron la fragilidad del sistema energético global frente a la inestabilidad que involucra a Irán. La mera amenaza de escalada en el estrecho de Ormuz provocó una reacción inmediata de la comunidad internacional, precisamente por la importancia crítica de esta vía para el suministro mundial de petróleo.

La incapacidad de Teherán de ser aislado sin provocar repercusiones internacionales se reafirmó en los hechos, no menos importante que los profundos vínculos de Irán con el panorama energético regional y su papel central en la seguridad marítima.

Adaptación industrial: la guerra como catalizador de expansión

El rápido ritmo del proceso de adaptación industrial fue otro factor crucial en la guerra reciente. Según fuentes nacionales y análisis de instituciones militares afiliadas, la tasa de producción de misiles ya había aumentado dramáticamente tras la guerra de 12 días en junio del año pasado, y la guerra reciente solo la aceleró y extendió aún más.

Irán posee una industria de defensa extensa y, aun si los agresores logran atacar sus instalaciones de producción, estas son interdependientes de modo que pueden localizar cadenas de suministro y establecer líneas de producción subterráneas.

Lejos de frenar la producción y las capacidades de lanzamiento, la última guerra impulsó inversiones estratégicas en supervivencia, redundancia y producción a gran escala.

Triunfo político: la narrativa que se derrumbó

Entre las consideraciones políticas más significativas, esta guerra representa un triunfo importante para Irán, dada la falla de la narrativa central que Tel Aviv y Washington habían impulsado agresivamente durante décadas.

Su premisa era que la presión militar, económica y diplomática continuada acabaría llevando a Irán al límite, obligándolo a “sentarse a la mesa” para negociar concesiones estratégicas.

En cambio, la guerra volvió a confirmar lo contrario: Irán, bajo presión, continúa funcionando, posee capacidad de represalia y mantiene su fortaleza y unidad interna y gubernamental. Más importante aún, ha superado el enfrentamiento con su capacidad de influir en los asuntos regionales completamente intacta.

Esto no significa que Irán no haya sido afectado ni que no haya asumido costos. Las guerras implican costos severos. Pero los resultados estratégicos no se determinan únicamente por la magnitud del daño, sino por el éxito o fracaso final de los objetivos políticos y militares.

La nueva realidad regional

En este sentido, hay evidencia creciente de que los adversarios de Irán se vieron desconcertados por el resultado. Una campaña diseñada para debilitar la disuasión iraní terminó, en gran medida, por confirmarla.

Una política orientada a aislar a Irán se encontró con una estrategia de presión que, en última instancia, promovió la desescalada con Teherán e impidió que las tensiones se propagaran por la región.

Lo que surgió, en cambio, fueron mayores desafíos y el riesgo de una confrontación directa con una potencia regional de larga data, dotada de vastos arsenales de misiles, cadenas de suministro resilientes y una doctrina madura de guerra asimétrica.

Las lecciones que han quedado claras en el campo de batalla, en las negociaciones regionales y en los cálculos energéticos dejan a Irán en posición de entrar en la era de posguerra con ganancias estratégicas y mayor influencia.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV