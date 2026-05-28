Irán no retrocederá de sus líneas rojas ante retórica de Trump

Irán aseguró que el recurso intermitente del presidente de EEUU a su retórica amenazante dirigida contra Teherán no obligará al país a retroceder de sus líneas rojas.

“Irán no será obligado por la retórica de [Donald] Trump a retroceder de sus líneas rojas: el derecho a enriquecer uranio, la posesión de uranio enriquecido, la soberanía sobre el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones”, declaró el miércoles el presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, en su cuenta de red social X.

Azizi describió el recurso intermitente del inquilino de la Casa Blanca a esa retórica como una “alternancia entre emitir amenazas y apelar a un acuerdo”, a la luz de que este último “busca una salida a este estancamiento estratégico”, refiriéndose a que Washington quedó muy lejos de alcanzar sus objetivos durante la agresión no provocada del 28 de febrero contra Irán.

La agresión, lanzada conjuntamente con Israel en medio de una instigación ampliamente reportada por parte del régimen de Tel Aviv, no logró alcanzar su principal objetivo declarado: derrocar al sistema islámico de Irán.

Entretanto, enfrentó una represalia decisiva y exitosa por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica, que asestaron golpes devastadores contra objetivos estratégicos y sensibles estadounidenses e israelíes en toda la región de Asia Occidental.

La represalia de Irán también incluyó el cierre del estrecho de Ormuz para los enemigos y sus aliados durante una fase inicial, seguido de la imposición de controles mucho más estrictos sobre el tránsito marítimo por esa ruta estratégica. La medida sacudió los mercados energéticos globales, incluido el estadounidense, donde el vertiginoso aumento de los precios de la gasolina comenzó a deteriorar aún más los ya históricamente bajos índices de aprobación de Trump.

En medio de la situación, el presidente de Estados Unidos anunció un alto el fuego unilateral el 7 de abril, antes de ampliarlo y, finalmente, de anunciar la posibilidad de concretar un memorando de entendimiento con la República Islámica.

Durante una conferencia de prensa celebrada la misma jornada del miércoles, el vicesecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán para Asuntos Políticos, Ali Baqeri Kani, reiteró que la forma de tránsito a través del estrecho de Ormuz está bajo la autoridad de los Estados ribereños, es decir, la República Islámica de Irán y Omán.

Baqeri Kani afirmó que Irán y Omán están negociando un nuevo marco para el tránsito marítimo a través de ese punto estratégico al tiempo que subrayó que las reservas de uranio enriquecido de Irán “no están en la agenda de las negociaciones” con Estados Unidos.

arz/hnb