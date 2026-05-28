La vocera de la Cancillería rusa aseguró que el dólar ha pasado de facilitar los pagos globales a convertirse en instrumento que frena el desarrollo de los países.

“El dólar surgió precisamente como una moneda que debía ayudar al mundo en la realización de pagos, incluidos aquellos países que aún no tenían sus propios sistemas financieros y de pago estables, pero luego resultó ser un instrumento en manos de quienes ya no podían mantener un nivel competitivo y comenzaron a agarrarse a todas las palancas y apretar todos los botones, solo para detener el desarrollo en otras partes del mundo”, declaró Maria Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, durante una entrevista con el canal de televisión BRICS.

La vocera rusa dijo que “utilizar el dólar como instrumento para frenar el desarrollo de los países ha generado grandes desafíos, ya que las instituciones monetarias y financieras internacionales se han convertido en instrumentos de presión política y económica. Estos desafíos exigen la creación de un sistema de respuesta eficaz dentro de organizaciones como los BRICS”, agregó la vocera rusa.

Según sus declaraciones, recogidas el miércoles por la cadena TeleSur, “el logro de resultados tangibles en este sentido queda plasmado en las declaraciones de los líderes de los BRICS, incluidas las cumbres de Kazán en 2024 y Río de Janeiro en 2025”.

También respondió a una pregunta sobre el papel de las instituciones internacionales, como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Económica Euroasiática (UEE), en la nueva arquitectura de seguridad global.

“El enfoque de los países que creen que el mundo debe regirse por un único centro de toma de decisiones y que debe ser unipolar o bipolar no es adecuado para el mundo actual y no cuenta con el apoyo de la mayoría mundial”, indicó Zajárova en su entrevista en el marco de la 14.ª Conferencia Internacional de Altos Funcionarios de Seguridad, que se celebra en Moscú.

“Las características del nuevo sistema de seguridad global también se configuran a partir de este componente. La formación de este nuevo sistema radica precisamente en el rechazo de un enfoque unilateral; un enfoque que no solo es incompleto y desproporcionado, sino que además carece de fundamento”, afianzó.

Remarcó que “ningún país tiene derecho a transformar otro país, una región o el planeta entero según su voluntad (…) El futuro del mundo debe poner fin a la práctica que las antiguas potencias coloniales emplearon para oprimir a sus colonias y que posteriormente se convirtió en políticas de nacionalismo extremo y apartheid racial y nacional”.

“Quienes se consideran por encima de la ley no deberían tener cabida en el futuro del mundo”, sentenció.

Las declaraciones de Zajárova se producen en momentos en que la economía estadounidense se ha vista afectada por la guerra de agresión iniciada por Washington y Tel Aviv contra Irán en febrero pasado. Tras cuarenta días de confrontaciones, se acordó un alto el fuego para negociar, pero no se ha llegado a nada debido a las excesivas demandas de EE.UU.

ncl