Trump amenaza a Omán por estancamiento en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos amenazó con usar la fuerza militar contra Omán si colabora con Irán para imponer su control sobre el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el miércoles con emprender acciones militares contra Omán si este Estado del Golfo Pérsico se aliara con Irán para ejercer un control conjunto sobre el estrecho de Ormuz.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump descartó la posibilidad de que algún país controle la estratégica vía marítima, por la que circula aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo.

“Nadie lo va a controlar. Lo vamos a vigilar. Lo vigilaremos, pero nadie lo va a controlar. Eso forma parte de la negociación que tenemos. A ellos les gustaría controlarlo”, destacó.

Consecutivamente, Trump dirigió comentarios a Omán tras las informaciones que apuntaban a que Mascate y Teherán estaban debatiendo un sistema de tasas para los buques que transitaran por el estrecho de Ormuz.

El mandatario republicano remarcó que “Omán se comportará como todos los demás, o tendremos que volarlos por los aires. Lo entienden. Estarán bien”.

PRESIDENT TRUMP: The Strait is going to be open to everybody. It’s international waters. We’ll watch over it, but nobody’s going to control it.



Oman will behave like everybody else or we’ll have to blow them up. They understand that. pic.twitter.com/hCs1tIhZGP — Department of State (@StateDept) May 27, 2026

Aunque inicialmente se especuló con la posibilidad de que Trump se hubiera equivocado al hablar y hubiera dicho Omán en lugar de Irán, el Departamento de Estado de EE.UU., compartió posteriormente el comentario en las redes sociales, junto con una transcripción de la cita que hacía referencia al país árabe.

Omán actuó anteriormente como mediador clave entre Washington y Teherán en su búsqueda de una solución a la guerra que comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz —vía por donde transitaba aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas— días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra de agresión ilegal contra el país persa el 28 de febrero.

Posteriormente, Irán comenzó a aplicar controles mucho más estrictos el mes pasado después de que Estados Unidos anunciara el bloqueo de sus buques y puertos; una medida que Teherán ha condenado como ilegal y un acto de piratería marítima.

El cierre del estrecho de Ormuz ha provocado graves interrupciones en el flujo energético mundial y una mayor volatilidad de los precios, que están afectando al Occidente, en particular a EE.UU.

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