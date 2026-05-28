EEUU sanciona a autoridad iraní encargada de control de Ormuz

Estados Unidos impuso sanciones a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), establecida por Irán para regular el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, se acusa a la PGSA de estar relacionada con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y se informa que ha sido agregada a la lista negra dentro de la designación de lucha contra el terrorismo.

La AEGP es una entidad jurídica y la autoridad representante de la República Islámica de Irán para la gestión del paso por el estrecho de Ormuz por donde transitar sin autorización de esta entidad se considera ilegal.

Las fuerzas armadas iraníes han impuesto un estricto control sobre el estrecho de Ormuz, restringiendo el paso de buques vinculados a Estados Unidos e Israel en represalia a la guerra de agresión de Washington y Tel Aviv contra Irán el 28 de febrero.

Tras cuarenta días de confrontación, se acordó un alto el fuego el 8 de abril para negociar, pero ha sido violado por la parte estadounidense al imponer un bloqueo naval al país persa, por lo que Teherán determinó que el tránsito por Ormuz continuaría bajo su jurisdicción, de acuerdo con los nuevos protocolos anunciados por el Parlamento y otros estamentos competentes.

ncl