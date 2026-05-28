Vídeo: Irán ataca origen de agresión de EEUU a Bandar Abás y lanza dura advertencia

El Cuerpo de Guardianes de Irán ha advertido que los ataques del agresor estadounidense en la ciudad portuaria de Bandar Abás (sur) no quedarán impunes.

La Oficina de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha emitido este jueves un comunicado en el que anuncia que la base aérea estadounidense desde donde se originó la agresión fue atacada a las 4:50 a.m. (hora local).

La operación iraní siguió al ataque del ejército agresor estadounidense al amanecer de hoy contra un punto en las afueras del aeropuerto de Bandar Abás con proyectiles aéreos.

Esta respuesta es una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune, y si se repite, nuestra respuesta será aún más contundente, remarca el CGRI en su nota.

🔴Imágenes de la respuesta al ataque de la madrugada de hoy por parte del ejército estadounidense contra un punto en las inmediaciones del aeropuerto de Bandar Abbas. pic.twitter.com/0y3gZP28es — HispanTV (@Nexo_Latino) May 28, 2026

Además, deja en claro que la responsabilidad de las consecuencias recae sobre el agresor.

“Quien os ataque, atacadlo de la misma manera que nosotros os atacamos”, manifiesta el texto al comienzo en alusión a una aleya coránica y finaliza asegurando que “La victoria solo pertenece a Alá, el Todopoderoso, el Sabio”.

Según medios iraníes, alrededor de las 01:30 de la madrugada de este jueves se escucharon tres explosiones en el este de la ciudad de Bandar Abás, capital de la provincia sureña de Hormozgán.

EEUU asume la autoría de la agresión militar

Tras la publicación de informes sobre las explosiones escuchadas en la ciudad de Bandar Abás, Estados Unidos asumió la responsabilidad de la agresión militar.

Funcionarios estadounidenses afirmaron en la madrugada del jueves que el ejército estadounidense llevó a cabo una “operación defensiva” contra objetivos en el sur de Irán.

“El ejército de Estados Unidos realizó nuevos ataques aéreos contra un sitio militar iraní que representaba una amenaza para nuestras fuerzas y para la navegación en el estrecho de Ormuz”, informó la agencia de noticias Reuters, citando a un funcionario estadounidense.

Medios estadounidenses también citaron a estas fuentes señalando que “Estados Unidos actuará para proteger sus intereses regionales y esto no afectará el alto el fuego”.

Al mismo tiempo, el sitio web Flightradar24 informó que aviones AWACS, aeronaves de reabastecimiento y cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se encuentran actualmente operando sobre el Golfo Pérsico con sus transmisores apagados.

Esta es la segunda vez que Estados Unidos viola el alto el fuego con Irán en las últimas 72 horas. Washington llevó a cabo ataques contra Bandar Abás el martes por la mañana.

El Comando Central de Estados Unidos en Asia Occidental (Centcom) confirmó el martes por la mañana que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una serie de ofensivas en el sur de Irán, calificándolas como “ataques de autodefensa”.

Irán ha advertido repetidamente que cualquier agresión extranjera en la región, particularmente en el estratégico estrecho de Ormuz, pone en peligro la navegación internacional y la seguridad energética mundial, y será respondida con firmeza y proporcionalidad por las Fuerzas Armadas iraníes.

El 28 de febrero, Estados Unidos e el régimen israelí iniciaron una guerra no provocada contra Irán con el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y de varios altos comandantes militares. En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de contraataques durante 40 días, dirigidos contra activos militares estadounidenses e israelíes, lo que ocasionó daños significativos.

La represalia de Irán también incluyó el cierre del estrecho de Ormuz para los enemigos y sus aliados durante una fase inicial, seguido de la imposición de controles mucho más estrictos sobre el tránsito marítimo por esa ruta estratégica. La medida sacudió los mercados energéticos globales, incluido el estadounidense, donde el vertiginoso aumento de los precios de la gasolina comenzó a deteriorar aún más los ya históricamente bajos índices de aprobación de Trump.

El 8 de abril, a cuarenta días del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel, entró en vigor una tregua temporal mediada por Pakistán entre Irán y Estados Unidos. Se llevaron a cabo negociaciones en la capital paquistaní, Islamabad, que no llegaron a concretarse en un acuerdo debido a las demandas maximalistas de Washington y a su insistencia en posturas irrazonables.

El frágil alto el fuego mediado por Pakistán permanece en vigor, aunque el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes continúa. Irán a estadounidenses: “Con ‘bloqueo’ de Trump, extrañarán precio actual de gasolina”

ncl/hnb