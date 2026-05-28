Somalia rechaza presencia de Israel y respalda firmemente a Palestina

El presidente de Somalia ha rechazado cualquier presencia israelí en su territorio y ha reafirmado el apoyo firme de su país a la causa palestina.

“Nos oponemos firmemente a cualquier presencia de Israel en el territorio de Somalia”, afirmó el miércoles el presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, en declaraciones con motivo del Eid al-Adha (fiesta musulmana del Sacrifico).

Sheij Mohamud enfatizó que los informes que circulan sobre la apertura de misiones diplomáticas con el régimen israelí no representan al Estado somalí.

En este sentido, puso de manifiesto que cualquier forma de acercamiento o relación con el régimen sionista es totalmente inaceptable, y que cualquier contacto en ese marco no refleja la postura oficial de Somalia.

El mandatarior del país africano reiteró también la firme posición de Somalia en apoyo a la causa palestina, señalando que el pueblo somalí se mantiene del lado de las causas de la nación islámica, especialmente la cuestión de la Palestina ocupada.

Anteriormente, los ministros de Asuntos Exteriores de 15 países condenaron en una declaración conjunta la apertura de la embajada de la región separatista Somalilandia en Al-Quds (Jerusalén) ocupada, calificándola como una violación flagrante del derecho internacional y de las resoluciones internacionales pertinentes, así como una transgresión directa del estatus jurídico e histórico de Al-Quds.

El régimen israelí es el primer miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en reconocer formalmente a Somalilandia como país independiente y se espera que abra una embajada en la ciudad de Hargeisa (la capital de la región separatista).

En diciembre de 2025, el régimen de Tel Aviv reconoció la región separatista de Somalilandia, en Somalia, socavando así la soberanía y la integridad territorial de esta nación del Cuerno de África.

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