Defensa iraní: FFAA del país infligieron una derrota histórica al enemigo

El ministro interino de Defensa de Irán ha destacado que las Fuerzas Armadas del país derrotaron “el prestigio y la autoridad” del enemigo estadounidense-israelí.

En un mensaje publicado el miércoles con motivo del Eid al-Adha (fiesta musulmana del Sacrifico), el ministro interino de Defensa de Irán, el general de brigada Seyed Mayid Ebnolreza, ha afirmado que las Fuerzas Armadas del país “lograron hacer que el prestigio y la autoridad de los enemigos sufrieran una derrota histórica”.

Refiriéndose a la agresión estadounidense-israelí de febrero y la de junio pasado, ha agradecido al “apoyo de la heroica nación iraní”, así como el de “los musulmanes y los defensores de la libertad en todo el mundo” a la República Islámica, señalando que Irán fue objeto de agresión por parte de Washington y el régimen de Tel Aviv, “en menos de un año y en dos ocasiones”.

Al afirmar que Estados Unidos ha priorizado los intereses y la seguridad de Israel, ha recordado que el régimen “detestable” de Tel Aviv ocupó “territorios islámicos” y llevó a cabo “masacre de inocentes”. Según el general iraní, Israel “ha profanado la sagrada Al-Quds, considerada santa por todos los seguidores de las religiones abrahámicas”.

En este contexto, ha considerado el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre los países islámicos como la principal prioridad del mundo islámico, y subrayó la necesidad de colaborar para resolver los problemas de los musulmanes y garantizar sus derechos.

El 28 de febrero, la agresión criminal estadounidense-israelí contra Irán comenzó con ataques aéreos que asesinaron a altos funcionarios y comandantes iraníes. Las fuerzas iraníes respondieron lanzando un centenar de operaciones con misiles y drones contra objetivos en los territorios ocupados por Israel, así como contra bases y activos militares estadounidenses en toda la región.

El 8 de abril, cuarenta días después del inicio de la guerra, entró en vigor un alto el fuego temporal entre Irán y Estados Unidos, mediado por Pakistán. Teherán ha dejado claro que no cederá a las presiones de Washington y contrarrestará a cualquier mínima agresión de los adversarios.

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