Irán al mundo islámico: la unidad frente al enemigo asegura triunfo

Irán ha subrayado importancia de cooperación entre los países islámicos sin injerencia extranjera para resolver las crisis regionales y contrarrestar las guerras.

Con motivo del Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio), el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha enviado este miércoles un mensaje de felicitación a los jefes de los Parlamentos de los países islámicos, destacando que “fortalecer el clima de cooperación para empoderar a los países islámicos sin injerencia extranjera desempeña un papel eficaz en la resolución de las crisis regionales”.

“La victoria estratégica de la República Islámica de Irán en esta guerra transmitió a los musulmanes del mundo el mensaje de que, si nos mantenemos unidos y cohesionados frente a los enemigos del Islam, especialmente el régimen sionista y sus aliados, saldremos victoriosos”, ha señalado Qalibaf.

En cuanto al martirio del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y otros ciudadanos iraníes durante la guerra estadounidense-israelí contra Irán, ha afirmado que el ayatolá Jamenei, que abogó por la unidad en el mundo islámico y fue defensor del oprimido pueblo palestino, siempre instaba al pueblo iraní, basándose en principios religiosos, a mantener la amistad con los países vecinos, la fraternidad con los musulmanes y los defensores de la libertad, así como “la resistencia y la lucha contra la injusticia y la arrogancia”.

“Sobre esa base, el pueblo iraní, durante 40 días de confrontación militar directa con los agresores, les infligió una dura derrota que fue observada por el mundo entero”, ha recalcado.

Qalibaf ha afirmado que con “la voluntad, la unidad y la cohesión de los países islámicos”, todos pueden ser testigos del progreso y la elevación de la gran comunidad islámica, así como del establecimiento de la paz y la seguridad entre las naciones musulmanas.

Canciller iraní insta a la cooperación entre países islámicos para contrarrestar las guerras en la región

En mensajes de felicitación por separado a sus homólogos de los países islámicos de todo el mundo con motivo del Eid al-Adha, el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, por su parte, ha expresado su esperanza de una mayor solidaridad islámica para contrarrestar las guerras, la discriminación y la ocupación, en particular en Asia Occidental.

“Rogamos a Dios que, con la bendición de esta gran festividad, seamos testigos de la profundización y el fortalecimiento de la solidaridad islámica para la cooperación con el fin de hacer frente a las guerras, la discriminación y la ocupación, especialmente en la región de Asia Occidental, y que nuestro mundo retome el camino de la recuperación de la paz y la justicia”, ha reiterado.

Ampliando su análisis al respecto en una publicación en su cuenta de X, ha recalcado que “la solidaridad y la cooperación entre los países de la región son hoy más importantes que nunca”.

Al felicitar el Eid al-Adha, Araqchi ha afirmado que los líderes musulmanes amantes de la paz “están actuando hombro con hombro para facilitar la paz”. “Esto ocurre en un momento extremadamente delicado. La historia lo registrará todo”, ha concluido.

Eid al-Ahda es una de las festividades islámicas más grandes y sagradas, que se celebra el décimo día del mes lunar de Dhu al-Hayya. Conmemora la historia del sacrificio y la obediencia del profeta Abraham (la paz sea con él) ante el mandato de Dios.

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