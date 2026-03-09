Unidad triunfante: Altos responsables iraníes respaldan al nuevo Líder 

Altos responsables de Irán han felicitado y expresado su apoyo inquebrantable al nuevo Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei.

Los cálidos mensajes de apoyo y felicitación llegaron después de que la Asamblea de Expertos de Irán —órgano compuesto por 88 eruditos y encargado de elegir al Líder de Irán y de supervisar sus actividades— nombrara oficialmente el domingo por la noche al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, de 56 años, como nuevo Líder de la Revolución Islámica. Seyed Moytaba es hijo del Líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Esta transición impecable subraya los cimientos inquebrantables del sistema Velayat-e Faqih, asegurando la continuidad de la Revolución Islámica contra todas las amenazas y agresiones imperialistas.

⭕ La elección del Líder Supremo de Irán termina de disipar las dudas sobre posible "cambio de régimen"



Aunque la Casa Blanca ha instado un "levantamiento popular", las concentraciones para celebrar el nombramiento del ayatolá Mojtaba Khamenei muestran solidez y unidad nacional. pic.twitter.com/BuDrpw4r9O — HispanTV (@Nexo_Latino) March 9, 2026

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, fue una de las primeras destacadas figuras del Estado en emitir una declaración en la que elogió la “decisión firme y precisa” de la Asamblea de Expertos al seleccionar al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei como un “bálsamo reconfortante” para la nación afligida iraní.

Qalibaf enfatizó que esta elección ha otorgado a Irán un líder piadoso, revolucionario, orientado al pueblo, valiente, gerencial, sabio, consciente de los tiempos y experto en identificar enemigos.

El presidente del Legislativo expresó la obediencia absoluta al nuevo Líder del país, comparándola con la devoción mostrada al Imam Jomeini (que descanse en paz) y al difunto ayatolá Seyed Ali Jamenei, y la declaró un “deber religioso y nacional definitivo”.

Citando al fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini, quien dijo que “Apoyen al Velayat-e Faqih para que su país no sufra ningún daño”, instó a todos los iraníes a unirse para salvaguardar los logros de la Revolución (1979).

Asimismo, el presidente del Poder Judicial de Irán, Qolam Hosein Mohseni Eyei, ha considerado la elección del nuevo Líder como una “decisión esperanzadora” para la nación persa en un momento en que el país está “en medio de una campaña contra un enemigo salvaje sumido en un sinfín de errores de cálculo”.

“La victoria en este campo depende de la gracia de Dios y de aferrarse a la cuerda divina, que se manifiesta en la lealtad y el girar en torno al Líder Supremo”, se lee en un mensaje emitido por Eyei.

Asimismo, ha llamado a unidad a todo el pueblo y los funcionarios del país, “para que a la luz de esta solidaridad, el camino del progreso, la justicia y la autoridad del Irán islámico pueda continuar con fuerza y esperanza”.

El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, felicitó también la designación del ayatolá Seyed Moytaba Jamenei como tercer Líder de la República Islámica, y prometió continuar defendiendo los intereses nacionales, la seguridad de Irán y los objetivos de la Revolución Islámica.

Por su parte, Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, agradeció a la estimada Asamblea de Expertos por reunirse a pesar de las amenazas de Estados Unidos e Israel de bombardearla y en medio de todas las circunstancias especiales que enfrenta la nación.

“A pesar de todos los trucos de los enemigos para asesinar al ayatolá Jamenei —quienes pensaban que el país llegaría a un punto muerto— el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei fue elegido a través de un proceso legal”, afirmó Lariyani en una entrevista telefónica concedida a la agencia oficial de noticias IRIB.

Lariyani señaló que “el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei se formó en la escuela del liderazgo. Si Dios quiere, su nombramiento será una fuente de bondad y bendición. Podrá liderar el país con las enseñanzas que aprendió de su gran padre”.

Expresó además su esperanza de que “bajo el liderazgo del ayatolá Moytaba Jamenei, Irán esté en el camino del desarrollo”.

A su vez, Seyed Hasan Jomeini, el nieto del fundador de la República Islámica y custodio del santuario del Imam Jomeini, proclamó que el camino de la Revolución Islámica persistirá sin inmutarse bajo el nuevo liderazgo.

Destacó cómo los procesos legales del sistema han prevalecido, culminando en la elección del ayatolá Moytaba Jamenei, que describió como un faro de esperanza y continuidad para la comunidad islámica.

Este respaldo de una figura clave del linaje revolucionario refuerza la legitimidad profunda y la autoridad espiritual de la nueva tutela.

ftm