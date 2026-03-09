Irán advierte al portaviones USS Gerald R. Ford que está “en la mira”

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha declarado estar listo para responder al posible despliegue del portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford en la región.

El general de brigada Mayid Musavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, afirmó que las tropas iraníes están monitoreando de cerca la situación y esperan la llegada de portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford “perímetro designado”.

“El portaaviones Gerald Ford se acerca a la región. Estamos esperando a que alcancen el perímetro designado”, declaró Musavi el domingo, en respuesta a informes sobre el posible desplazamiento del portaaviones estadounidense hacia aguas regionales.

El USS Gerald R. Ford, buque líder de su clase, es considerado una de las naves de guerra más avanzadas de la Armada de los Estados Unidos.

Las autoridades iraníes han reiterado en múltiples ocasiones su postura de que cualquier presencia militar hostil en las proximidades de sus fronteras será objeto de una vigilancia exhaustiva y podría desencadenar una respuesta por parte de las fuerzas de defensa de Irán.

Durante los últimos días, las fuerzas navales iraníes han atacado con misiles y drones el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, obligando al grupo de ataque a una rápida retirada cerca de las aguas territoriales iraníes.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles.

Inflexible ante esta agresión, Irán ha lanzado oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ con misiles y drones en represalia contra instalaciones militares en los territorios ocupados por Israel y bases estadounidenses en toda la región, ejerciendo su legítimo derecho a la legítima defensa y enviando un mensaje claro de que la nación iraní nunca se someterá a la intimidación ni a la ocupación.

