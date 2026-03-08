Irán destruye 4 radares del sistema THAAD de EEUU en la región

Irán ha informado de haber destruido cuatro radares del sistema THAAD de Estados Unidos en la región.

El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, ha anunciado este domingo que las Fuerzas Armadas iraníes han destruido cuatro radares del sistema estadounidense THAAD.

El teniente coronel Zolfaqari ha señalado que los sistemas THAAD son muy avanzados y de largo alcance y fueron destruidos durante las últimas 24 horas, en las zonas de Al-Rabh, Al-Ruways, Al-Jarj y Al-Azraq.

“Los radares estadounidenses estaban suministrando información directamente a la red de escudos de defensa antimisiles de Israel y Estados Unidos”, ha detallado.

Los ataques de represalia de Irán han destruido radares e infraestructura clave de defensa antimisiles de EE. UU. en todo Asia Occidental, exponiendo vulnerabilidades en la red THAAD e interrumpiendo décadas de arquitectura de defensa regional estadounidense.

¿Por qué es importante la medida?

El portavoz militar iraní ha explicado que “con la red de alerta temprana del enemigo severamente dañada, las sirenas de alerta temprana para ataques sólo sonarán en el momento en que la entidad israelí sea alcanzada por misiles”.

Imágenes satelitales de varias bases militares clave de Estados Unidos en la zona han indicado que sitios de radar vinculados al sistema de defensa de misiles THAAD de EE.UU. fueron alcanzados en Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 29 oleadas de ataques contra los objetivos estadounidenses e israelíes en la zona en respuesta a la agresión no provocada contra el territorio iraní, iniciada el 28 de febrero.

Una fuente conocedora del tema ha informado de que el CGRI va a intensificar sus ataques de represalia, aumentando el volumen de sus operaciones con drones por 20 por ciento.

El CGRI también ha alertado que duplicará el uso de misiles extrapesados y estratégicos, en línea con las medidas de Irán con el fin de garantizar su poderío disuasivo y una respuesta más contundente a los agresores.

