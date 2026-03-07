El estrecho de Ormuz y la redistribución del riesgo energético mundial

La guerra entre EE.UU., Israel e Irán ha trasladado la confrontación hasta el Estrecho de Ormuz, convirtiendo un conflicto regional en una disrupción significativa para la economía mundial.

Por Xavier Villar

En los últimos días, la navegación comercial a través de este paso marítimo ha caído prácticamente a cero tras ataques iraníes contra petroleros y la infraestructura energética en el Golfo. El efecto ha sido inmediato en los mercados: lo que muchos observadores consideraban un riesgo contingente se ha convertido en una limitación operativa concreta para el comercio de hidrocarburos.

El Estrecho de Ormuz no es un pasaje cualquiera. Por él transita aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido en el mundo, así como volúmenes significativos de gas natural licuado. Durante décadas, la libre circulación por este corredor fue considerada un axioma del sistema energético global, sostenida por una arquitectura de seguridad predominantemente liderada por Estados Unidos, al tiempo que ese mismo marco diplomático y militar relegaba a Irán a la periferia estratégica mediante sanciones, presión militar y amenazas abiertas de cambio de régimen.

Esa configuración descansaba sobre un supuesto: Irán soportaría las tensiones externas sin interferir en la continuidad de un sistema que, en gran parte, lo marginaba. El deterioro de esa suposición marca la esencia del momento actual.

La geografía no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la política que la rodea. La transición de una confrontación indirecta a una lucha abierta modifica la lógica de todos los actores. El Estrecho de Ormuz ha dejado de ser un mero corredor logístico para convertirse en un elemento activo del conflicto.

Los mercados financieros han reaccionado de forma predecible. El crudo Brent ha rebasado niveles cercanos a 80 dólares por barril y las primas de riesgo se han ampliado. Analistas discuten la duración de la disrupción, la disponibilidad de capacidad de reserva y la posibilidad de desviar flujos por rutas alternativas. Estos debates son necesarios, pero insuficientes. Enmarcan la crisis como un problema de logística temporal cuando es, en realidad, la manifestación de una contradicción estructural más profunda en el orden regional.

Soberanía energética y disuasión asimétrica

La narrativa dominante en Occidente ha tendido a presentar las acciones iraníes como autodestructivas desde el punto de vista económico, subrayando la dependencia de Irán de los ingresos petroleros. Esa perspectiva parte de la premisa de que la maximización de ingresos a corto plazo es el principal criterio de racionalidad. Olvida, sin embargo, que la lógica estratégica de Teherán también está informada por la defensa de su soberanía frente a una presión sostenida y multidimensional.

La doctrina estratégica iraní ha evolucionado bajo condiciones de presión externa constante. Las sanciones han limitado su acceso a mercados financieros globales. Su programa nuclear ha sido objeto de líneas rojas planteadas desde el exterior. Sus alianzas regionales han sido caracterizadas como amenazas por sus adversarios. En ese entorno, la lógica de la disuasión no se sostiene mediante simetría convencional; se sostiene mediante la explotación de las palancas que están al alcance.

El control de parte de la navegación en Ormuz forma parte de esa palanca. No es una improvisación de crisis, sino un elemento incorporado en la planificación de defensa de Irán. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y las fuerzas costeras han desarrollado capacidades, como embarcaciones ligeras, sistemas de drones y misiles antibuque, precisamente para elevar el costo de cualquier coerción externa a niveles que influyan en los cálculos políticos de potencias distantes.

Cuando la confrontación se ha extendido al territorio iraní, la activación de esta palanca se convierte en una señal de que cualquier intento de resolver el conflicto por medios exclusivamente militares tendrá consecuencias económicas y políticas amplias. La interrupción de flujos energéticos afecta no solo a los países consumidores, sino también a esos mismos países que, hasta ahora, daban por sentado el libre tránsito de hidrocarburos a través del Golfo Pérsico.

La dependencia, en este contexto, es recíproca. Irán necesita ingresos por exportaciones. Los estados importadores necesitan la continuidad física de los flujos de petróleo y gas a través de un corredor marítimo estrecho y vulnerable. Los mercados están empezando a reflejar ese reconocimiento compartido de vulnerabilidad.

Esta soberanía no es retórica. Es material. Irán supervisa una parte del Estrecho de Ormuz por la que transitan flujos críticos para la economía mundial. Durante años se le pidió que aceptara restricciones a sus programas estratégicos mientras facilitaba un orden energético del que quedaba excluido políticamente. La presente disrupción demuestra que esa exclusión ya no puede sostenerse indefinidamente.

Esto no implica que Irán sea indiferente a los costos internos. Los encargados de la política económica en Teherán son conscientes de las limitaciones fiscales y de la presión sobre la moneda y los precios internos. Sin embargo, en tiempos de guerra, las decisiones estratégicas se toman en función de costos relativos y no de ingresos trimestrales. Si la restricción total de flujos atrajera mayor presión militar, el costo político y económico podría ser mayor que el asociado a una interrupción controlada y medida.

Los límites de la contención

Estados Unidos ha buscado tradicionalmente presentarse como garante de la libertad de navegación en el Golfo Pérsico. Despliegues navales y estructuras de alianzas se diseñaron para aislar los flujos energéticos de los conflictos regionales. La crisis actual revela los límites de esa pretensión. La seguridad marítima no se reduce a patrullas y escoltas cuando el equilibrio político subyacente se ha erosionado.

El esfuerzo en curso ya no apunta a confinar una confrontación local. La estrategia que se observa es la de extender el conflicto más allá de los límites convencionales y hacer que sus efectos recaigan sobre actores regionales y extra‑regionales a través de la interrupción de cadenas de suministro económicas y energéticas. La participación de aliados de Irán en Irak y Líbano, y la posibilidad de una mayor implicación en Yemen, encaja en un marco más amplio en el que los costos de la guerra se traducen en disrupciones materiales y económicos.

Los modelos de escenario elaborados por instituciones financieras asumen interrupciones temporales seguidas de estabilización gracias a reservas estratégicas y desvíos parciales de rutas de transporte. Esos enfoques son técnicamente sólidos. También parten de la idea de que los actores, finalmente, priorizarán la restauración de la normalidad comercial.

La guerra cuestiona esa expectativa. El objetivo de Irán no es prolongar indefinidamente la disrupción, sino afirmar su peso estratégico. Al demostrar que una escalada tiene consecuencias económicas sistémicas, Teherán transforma al Estrecho de Ormuz de un mero corredor comercial en un factor de balance político.

Para las monarquías del Golfo Pérsico, la situación pone de manifiesto una fragilidad estructural. Sus economías dependen de exportaciones estables, pero su alineación con Washington los sitúa en medio de una confrontación que no es solo geográfica sino también política. La infraestructura que evita Ormuz puede aliviar algunos riesgos, pero no los elimina.

Los grandes importadores asiáticos enfrentan un dilema paralelo. China, India, Japón y Corea del Sur siguen dependiendo en gran medida del crudo del Golfo Pérsico. La diversificación con suministros rusos, gas centroasiático o almacenamiento ampliado ofrece cierto alivio, pero no puede sustituir de inmediato el volumen de flujos que pasan por Ormuz.

La prolongación de la disrupción intensifica la presión por ajustes estructurales. Políticas de transición energética serán justificadas cada vez más por razones de seguridad, además de por objetivos climáticos. El desarrollo de rutas terrestres adicionales podría ser prioritario. Con el tiempo, tales medidas podrían reducir la centralidad estratégica de Ormuz. Esto plantea una paradoja para Irán: cuanto más se ejerce su palanca, más incentivos tienen otros para diluirla.

Desde la perspectiva de Teherán, la estrategia racional es ejercer presión calibrada. Suficiente para forzar reconocimiento de su peso estratégico, pero no tanto como para desencadenar una realineación irreversible

Expansión del conflicto y el futuro de los precios energéticos

La disrupción actual es más que un problema logístico. Es un proceso que transfiere los costos del conflicto hacia actores regionales y globales. Cada ataque, cada interferencia en la navegación o en la infraestructura energética transmite un mensaje: los flujos de energía están imbricados en decisiones políticas.

El Estrecho de Ormuz, por el que pasa aproximadamente el 20 % del petróleo mundial y una proporción similar de gas natural licuado, ha visto un descenso drástico del tráfico. Sistemas de navegación han sufrido interferencias, las primas de seguro se han disparado y los operadores marítimos sitúan el grado de apertura del corredor en función de su tolerancia al riesgo.

Las variables de mercado reflejan esta realidad. El crudo Brent ha rondado niveles cercanos a 80 dólares por barril y los futuros de gas licuado europeo para abril se situaron en torno a 45,46 euros. En Estados Unidos, el precio medio de la gasolina superó los 2,99 dólares por galón. Históricamente, un incremento de 10 dólares por barril suele traducirse en unos 25 centavos por galón en la bomba dentro de tres semanas, mientras que un alza sostenida de 15 dólares por barril puede añadir cerca de 0,5 puntos porcentuales a la inflación de consumo en Europa.

Si la interrupción persiste, existe la posibilidad de que los precios del crudo superen los 90 dólares por barril, sobre todo si se extienden los ataques a infraestructura en Arabia Saudí, Kuwait u otros Estados productores. A mediano plazo, incluso después de una eventual reducción de las hostilidades, la percepción de que los flujos energéticos dependen de la voluntad de Teherán quedará incorporada en las expectativas de mercado y en las decisiones de inversión.

Este episodio puede marcar un punto de inflexión estructural en la política energética del Golfo Pérsico. Los mercados reaccionarán, los consumidores sentirán el impacto y los Estados recalibrarán sus estrategias. Pero la lección más profunda es otra: el poder material de la soberanía, ejercido a través de la geografía y la capacidad estratégica, sigue siendo una variable decisiva en la economía global.