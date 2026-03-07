En la 26ª ola, Irán ataca todo Israel y base de EEUU con misiles avanzados

En la 26.ª ola de las operaciones militares, Irán ha atacado los territorios ocupados por Israel desde el norte hasta el sur con misiles de nueva generación.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha informado de la implementación de la 26.ª oleada de la Operación Verdadera Promesa 4.

El comunicado del CGRI:

🔹Durante la operación combinada de drones y misiles se alcanzaron con precisión objetivos en el norte y el sur de los territorios ocupados con misiles de nueva generación Emad y Qadr y misil multiojiva Jeiber.

🔹Dada la destrucción de los sistemas de radar del enemigo durante las oleadas anteriores, alcanzar objetivos se ha vuelto mucho más fácil y, con la ayuda de Dios, todos los misiles disparados alcanzaron el objetivo designado

🔹En la continuación de la 26ª ola de la Operación Verdadera Promesa 4, nombre en código Heidar Karrar, en respuesta al ataque terrorista estadounidense a la base de al-Juffair, la base estadounidense fue alcanzada por misiles de combustible sólido y líquido del Cuerpo de Guardianes.

🔹 La operación se produce en respuesta al ataque de terroristas estadounidenses desde la base de al-Juffair a la planta desalinizadora de Qeshm (sur de Irán).

El CGRI ataca un petrolero operado por EEUU con un dron suicida

Además, la Fuerza Naval del CGRI ha informado más temprano que sus fuerzas dispararon un avión no tripulado kamikaze contra el petrolero Louise P operado por Estados Unidos en las aguas del Golfo Pérsico, y el avión no tripulado alcanzó con precisión el objetivo designado.

Anteriormente, la Armada del CGRI había declarado que todos los activos del régimen sionista asesino de niños y del terrorista Estados Unidos son considerados objetivos legítimos en represalia por la actual agresión estadounidense-israelí contra Irán.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado pasado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

tmv