Irán inicia la 25ª ola de las operaciones militares contra EEUU e Israel

El Cuerpo de Guardianes de Irán ha declarado el lanzamiento de los misiles Fatah y Emad en la 25ª oleada de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra objetivos de EE.UU. e Israel.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha anunciado este sábado que atacó los centros militares y de apoyo militar del enemigo estadounidense-sionista en la región durante una operación conjunta de drones y misiles.

Ha declarado que se llevó a cabo la vigésima quinta ola de la operación ‘Verdadera Promesa 4’ con misiles precisos y estratégicos Fattah y Emad.

🎥💥🔥 Momento del lanzamiento de los misiles Qadr y Fattah en la vigesimoquinta oleada de la operación Verdadera Promesa 4 del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán contra objetivos estadounidenses e israelíes pic.twitter.com/xZl4ejXRCH — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado pasado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

tmv