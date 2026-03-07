Irán abate y hiere a más de 220 militares de EEUU en un solo día

Las Fuerzas Armadas de Irán han informado que han abatido y herido a más de 220 militares terroristas estadounidenses en un solo día en respuesta a la agresión al país.

El portavoz del cuartel general central de Jatam Al-Anbia de las Fuerzas Armadas de Iránha anunciado que en las últimas 24 horas, como resultado del poderoso ataque contra las bases estadounidenses en la región, un gran número de soldados y comandantes del ejército estadounidense invasor murieron y resultaron heridos, y se causaron daños significativos a su infraestructura y recursos.

Las bajas son las siguientes:

1- 21 muertos y numerosos heridos de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU. en la región.

2- Cerca de 200 muertos y heridos en la base estadounidense de Al-Dhafra (en Emiratos Árabes Unidos).

3- Ataque a un petrolero estadounidense en el norte del Golfo Pérsico.

Además, desde el comienzo de la guerra el sábado pasado, 82 drones enemigos han sido derribados por parte de las Fuerzas Armadas iraníes.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado pasado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 25.ª oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

Irán ha alertado que cualquier lugar desde el que se origine una agresión contra la República Islámica de Irán será considerado un objetivo legítimo para el país.

Sobre esta misma base, Irán ha atacado las bases que el criminal Estados Unidos utiliza como punto de partida para la agresión contra la República Islámica.

