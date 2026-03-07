Irán alerta: EEUU usa suelo de algunos países regionales para atacarnos

El jefe del Poder Judicial de Irán ha denunciado el uso, abierto o encubierto, de enemigos de partes de la geografía de la región para lanzar ataques contra el suelo iraní.

“Actualmente, la evidencia proporcionada por las Fuerzas Armadas de Irán muestra que partes de la geografía de la región están siendo utilizadas, abierta o encubiertamente, por el enemigo para lanzar ataques contra nuestro país”, ha censurado este sábado Qolam Hosein Mohseni Eyei.

El responsable persa, quien es también miembro del Consejo Provisional de Liderazgo —creado tras el asesinato criminal del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei en un ataque estadounidense-israelí lanzado el 28 de febrero en Teherán— ha dejado en claro que “los fuertes ataques contra esos objetivos continuarán”.

“Esta estrategia [ataques contra bases militares de EE.UU. en Asia Occidental] ya está en marcha y goza de consenso en todo el Estado, incluido el Ejecutivo y otros poderes”, ha señalado el responsable.

Irán no atacará a un país al que no le haya agredido

Asimismo, ha remachado que, si bien Irán ha respetado históricamente las buenas relaciones de vecindad, ejercerá su legítimo derecho de legítima defensa, amparado por el derecho internacional, contra los territorios utilizados en agresiones.

“A lo largo de la historia, la República Islámica de Irán siempre ha mantenido una política de buena vecindad y respeto hacia sus vecinos y ha acudido en su ayuda en numerosos accidentes e incidentes. Sin embargo, este es un principio obvio y fijo: Irán no atacará a nadie que no nos haya agredido”.

Sin embargo, el presidente del Poder Judicial ha dicho que, “en el derecho internacionales, el derecho a la legítima defensa de un país invadido es un asunto legítimo y prioritario”.

Sus declaraciones se producen mientras la agresión estadounidense-israelí contra Irán ha entrado hoy sábado en su octavo día consecutivo, con miles de instalaciones militares, nucleares y civiles iraníes atacadas.

Las Fuerzas Armadas iraníes, por su parte, evocando el artículo 51 de la Carta de la ONU, iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Tanto el Gobierno, como las Fuerzas Armadas de Irán, han dejado en claro que la República Islámica “no tiene intención de invadir los países vecinos”, pero han reiterado el compromiso del Estado con defenderse, atacando las bases y objetivos desde donde el enemigo lanza ataques contra el suelo iraní.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 26.ª oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

ftm/tmv

