Irán denuncia silencio cómplice del mundo ante agresión de EEUU

El portavoz de la Cancillería iraní ha denunciado el silencio de la comunidad internacional ante la agresión injustificada e ilegal de EE.UU. e Israel contra Irán.

En un editorial publicado este sábado en el sitio web de la cadena de televisión catarí Al-Jazeera, Esmail Baqai ha tildado de un “acto de agresión injustificado e inexplicable” la agresión estadounidense-israelí lanzada desde el sábado pasado contra el suelo iraní que se ha saldado más de un millar de civiles muertos.

El acto hostil, ha denunciado, comenzó con un brutal ataque al complejo residencial del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en Teherán, donde fue asesinado el Líder junto con su familia, incluido su nieto de 14 meses. Asimismo, agrega, extensos ataques aéreos y con misiles tuvieron como blanco deliberado una escuela primaria en Minab, en la sureña provincia de Hormozgan, matando a 165 alumnas y 26 profesores.

Ha recordado que los ataques contra el territorio iraní “constituyen una violación explícita del párrafo 4 del artículo 2 de la ONU y representan un claro caso de agresión armada contra la República Islámica de Irán”.

Asimismo, el diplomático ha dicho que el intento de asesinato del Líder de Irán y de otros altos funcionarios iraníes constituye “una violación manifiesta de la inmunidad de los representantes estatales y contraviene convenciones internacionales, entre ellas la Convención de 1973 sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas”.

En este contexto, Baqai ha calificado esta agresión de “una guerra injusta impuesta a una civilización”, la cual necesita ser condenada debidamente por la comunidad internacional y organizaciones internacionales.

“La historia juzgará a todos ustedes: tanto a quienes se sitúen del lado de los agresores como a quienes permanezcan en silencio frente a esta evidente injusticia serán considerados cómplices de esta opresión. Pónganse del lado correcto de la historia y opónganse a esta guerra injusta y cruel”, ha señalado.

Ha denunciado que la sangrienta agresión israelí-estadounidense al suelo iraní violó “flagrantemente la integridad territorial y la soberanía nacional de Irán”, y constituyó “otra traición a la diplomacia”, porque se llevó a cabo en medio de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear iraní.

“Este ataque demuestra que Estados Unidos no respeta los principios básicos de la diplomacia. Los acontecimientos recientes evidencian claramente que Estados Unidos, en realidad, no cree en la diplomacia y pretende imponer su voluntad a otras naciones”, ha remachado.

El vocero ha subrayado que Irán tiene “un derecho legal y legítimo” a responder a esa agresión “conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, señalando que las Fuerzas Armadas del país “utilizarán todas las capacidades necesarias para hacer frente a esta agresión criminal y neutralizar las acciones del enemigo”.

Ha afirmado que la República Islámica, en el marco de su derecho a legítima defensa, se ha visto obligado a atacar algunas instalaciones militares estadounidenses en la región, asegurando que “estas acciones defensivas no están dirigidas contra los países anfitriones, sino que se han llevado a cabo exclusivamente en defensa de Irán”.

Irán reafirma su pleno respeto por integridad territorial de países vecinos

“La República Islámica de Irán reafirma su pleno respeto por la integridad territorial y la independencia política de los países vecinos”, ha dicho, recordando la responsabilidad de cada Estado de no permitir que su territorio, su espacio aéreo o sus instalaciones se utilicen para llevar a cabo actos de agresión contra Irán.

En este sentido, Baqai ha señalado que “cualquier punto de origen, base o plataforma desde la cual se inicien actos agresivos contra Irán —independientemente del país en cuyo territorio estén desplegadas dichas fuerzas— será considerado un objetivo militar legítimo en el marco del ejercicio del derecho inherente de legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta de la ONU”.

Ha pedido garantías fiables de que “ninguna otra agresión será lanzada desde instalaciones estadounidenses ubicadas en los países vecinos. Por tanto, ha llamado a la ONU, y a su Consejo de Seguridad a “adoptar medidas inmediatas frente a esta violación de la paz y la seguridad internacionales”.

Silencio ante esta agresión envalentonará a EEUU e Israel

En el artículo, Baqai ha lamentado que los horrendos crímenes cometidos por los enemigos en Irán han erosionado el “orden jurídico internacional”, por lo que ha advertido que “el silencio y la inacción ante un comportamiento tan ilegal no solo envalentonarán a Estados Unidos y al régimen de Israel, sino que también causarán daños duraderos e irreparables a los fundamentos del orden jurídico internacional”.

“Si la comunidad internacional no actúa con determinación y responsabilidad, este no será el último caso de uso ilegal de la fuerza”, ha avisado, dejando en claro que la República Islámica seguirá defendiéndose “utilizando todos los medios legítimos”, y jamás se rendirá.

ftm/tmv