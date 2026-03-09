Las Fuerzas Armadas de Irán prometen plena lealtad al nuevo Líder 

Las Fuerzas Armadas de Irán prometen plena lealtad al ayatolá Moytaba Jamenei como el recién elegido Líder de la Revolución Islámica y Comandante en Jefe de las FF.AA.

La Asamblea de Expertos de Irán, un organismo de 88 clérigos, nombró oficialmente el domingo por la noche al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, de 56 años, como nuevo Líder de la Revolución Islámica y tercer Líder de la República Islámica de Irán. El ayatolá Moytaba Jamenei es hijo del Líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

En un comunicado, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y el Cuartel General Central de Jatam al-Anbiya expresan sus condolencias por el martirio del ayatolá Seyed Ali Jamenei y honra al Líder mártir como el fundador de la duradera resistencia de la República Islámica y el guardián que guió la Revolución a través de décadas de pruebas con sabiduría, coraje y piedad incomparables después de la era del Imam Jomeini (que en paz descanse).

Dirigiéndose a la noble, heroica, valiente y perspicaz nación del Irán islámico, las Fuerzas Armadas expresaron sus profundas condolencias al Gran Líder, al agradecido y protector pueblo de Irán y a toda la comunidad islámica.

🚨 El Ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenéi se convierte en Líder de Irán



La Asamblea de Expertos, con una mayoría absoluta de votos, ha presentado al Ayatolá Haj Seyyed Mojtaba Jamenéi como el tercer Líder de la República Islámica de Irán. pic.twitter.com/H0kuwjS3TE — HispanTV (@Nexo_Latino) March 8, 2026

Describieron al ayatolá Moytaba Jamenei como un jurista de amplias cualificaciones: un faqih (Jurisconsulto) justo, un historiador perspicaz, un político astuto, un erudito práctico, un asceta, un administrador piadoso y lleno de recursos, eminentemente adecuado para guiar el sistema sagrado a través de esta coyuntura histórica crítica.

Las Fuerzas Armadas afirmaron su completo compromiso de lealtad al nuevo Líder, arraigado en la devoción a los ideales de los imanes de la Revolución, prometiendo movilizar todas las capacidades y esfuerzos bajo su sabio liderazgo para realizar los elevados objetivos de independencia, justicia y resistencia encarnados en la Revolución Islámica.

🫡 De padre a hijo. De mártir a combatiente. De Líder eterno a nuevo Líder.



La bandera de la República Islámica de Irán ahora está en manos del Ayatollah Mojtaba Jamenei, hijo del mártir Ayatollah Ali Jamenei. pic.twitter.com/cdbLZC3gOI — HispanTV (@Nexo_Latino) March 8, 2026

La declaración elogió a los honorables representantes de la Asamblea de Expertos por su inteligencia, sabiduría y deber sagrado al elegir un sucesor digno, demostrando la fuerza y continuidad del Velayat-e Faqih (Jurisprudencia Islámica) y probando que el sistema divino de la República Islámica trasciende a cualquier individuo y permanece inmune a las conspiraciones enemigas.

Bajo el mando del ayatolá Moytaba Jamenei, las Fuerzas Armadas declararon que surgirán más poderosas, firmes y yihadistas que nunca para salvaguardar los logros de la revolución.

Están dispuestos a hacer que los enemigos de la comunidad islámica –en particular Estados Unidos y los líderes del sistema global de dominación y arrogancia– lamenten profundamente su bárbara agresión, invasión y ataques contra los musulmanes y la nación revolucionaria de Irán.

📹 Momento del anuncio del liderazgo del Ayatolá Mojtaba Jamenei en Mashhad. pic.twitter.com/4gPvnGwRIn — HispanTV (@Nexo_Latino) March 8, 2026

Con una resolución inquebrantable, resistirán cada complot contra el Islam y el amado Irán hasta el último aliento y la última gota de sangre, defendiendo los intereses, la seguridad y el honor del país.

Esta firme promesa, basada en el imperativo coránico de obedecer a Alá, al Mensajero y a los que tienen autoridad entre vosotros (An-Nisa, versículo 59), subraya el vínculo inquebrantable entre las valientes fuerzas de Irán, su perspicaz nación y la tutela legítima.

Mientras la República Islámica enfrenta las fuerzas de la arrogancia global en este momento decisivo, avanza con fuerza divina hacia la victoria y el triunfo de la verdad sobre la opresión, si Dios quiere.

El CGRI promete obediencia inquebrantable al ayatolá Moytaba Jamenei

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) emitió un comunicado celebrando la elección del ayatolá Moytaba Jamenei como nuevo Líder de la Revolución Islámica y de la República Islámica de Irán.

El CGRI expresó sus más sinceras felicitaciones al noble y fiel pueblo del Irán islámico por esta bendición divina de tutela continua.

El CGRI describió al nuevo Líder como un jurista abarcador, un pensador joven pero profundamente perspicaz y la figura con mayor conocimiento en cuestiones políticas y sociales de la época.

La declaración afirmó el pleno respeto, la devoción y la obediencia inquebrantable del CGRI al ayatolá Moytaba Jamenei, declarando a la fuerza de élite como el “poderoso soldado y brazo de la tutela” listo para sacrificar todo para llevar a cabo sus órdenes divinas.

El CGRI destacó que estas elecciones rápidas y decisivas, logradas mediante el consenso exhaustivo y mayoritario de juristas expertos, demuestran la vitalidad e independencia duraderas del sistema islámico de Irán.

Lejos de detenerse ante la pérdida, la Revolución avanza sin inmutarse, demostrando que trasciende a cualquier individuo.

Bajo el liderazgo del ayatolá Moytaba Jamenei, el CGRI expresó su plena confianza en que el país y la revolución superarán las complejas circunstancias actuales y superarán todos los obstáculos con una gestión progresista y con visión de futuro hacia los elevados objetivos del sistema islámico.

Esto incluye la construcción de una sociedad monoteísta y el avance hacia la realización de una nueva civilización islámica, que culminará con el surgimiento del Imam del Tiempo (que Dios apresure su reaparición).

La declaración llamó a todos los segmentos de la sociedad iraní y a los partidarios de la revolución a unirse en defensa del Velayat-e Faqih, atendiendo la directiva eterna del Imam Jomeini (que Dios esté complacido con él): “Apoyen la tutela de la jurisprudencia para que ningún daño llegue a su país”.

Con unidad heroica, se insta a la nación a continuar su camino de victorias sobre los poderes sanguinarios y arrogantes, los dictadores, las monarquías y el régimen sionista.

Como firme protector de los valores de la Revolución y del precioso legado del Imam Jomeini y el Imam Jamenei, el CGRI reafirmó su total disposición a salvaguardar a la República Islámica contra todas las amenazas, asegurando la continuidad de la resistencia y el progreso en estos momentos históricos críticos.

El Ejército iraní promete apoyo y lealtad al ayatolá Moytaba Jamenei

El Ejército de la República Islámica de Irán ha prometido su apoyo al ayatolá Moytaba Jamenei tras su elección como líder.

También elogió el liderazgo del difunto ayatolá Imam Jamenei, describiendo a la República Islámica como un símbolo de resistencia contra la opresión y la arrogancia global y un defensor de la libertad en todo el mundo.

El Ejército de la República Islámica de Irán felicitó a la Asamblea de Expertos por elegir al ayatolá Seyed Moytaba Hoseini Jamenei como líder y le prometió lealtad.

La declaración enfatizó que el Ejército, que se describe a sí mismo como un guardián de la independencia y la integridad territorial de Irán, seguirá comprometido con la defensa del país y la salvaguarda de los ideales de la Revolución Islámica.

Agregó que el Ejército continuará su misión con mayor fuerza y ​​siguiendo las directivas del Comandante en Jefe.

