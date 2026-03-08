Misiles iraníes apuntan contra Tel Aviv y base de EEUU en la 29ª ola

El Cuerpo de Guardianes de Irán ha lanzado la 29ª ola de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra objetivos israelíes en Tel Aviv y el desierto de Néguev, así como una base de EE.UU. en la región.

Según un comunicado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, la 29.ª ola de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ fue lanzada por los misiles de nueva generación de la Fuerza Aeroespacial del CGRI contra objetivos en Tel Aviv, el desierto del Néguev y la base aérea terrorista estadounidense en la región.

▶️ La magnitud de la destrucción en Tel Aviv tras los ataques de represalia de Irán. 💥🏙🔥 pic.twitter.com/SpiP57xlAR — HispanTV (@Nexo_Latino) March 8, 2026

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

Los agresores han atacado deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, matando al menos a 1332 personas.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

