Presidente de Irán celebra elección del ayatolá Moytaba Jamenei como nuevo líder

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, felicitó al ayatolá Seyed Moytaba Hoseini Jamenei tras su elección como nuevo Líder de la Revolución Islámica.

La Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, eligió el domingo al ayatolá Moytaba Jamenei como sucesor de su padre y líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyel Ali Jamenei.

El presidente Pezeshkian ha calificado este lunes la elección como el anuncio de “una nueva era de honor y autoridad para la nación iraní”.

Ha considerado la elección como “la encarnación de la voluntad de la Umma (comunidad) islámica de fortalecer la unidad nacional”, describiendo esta unidad como “una fortaleza inexpugnable” que hace a la nación iraní resistente a los complots adversarios.

Además, ha destacado el papel fundamental desempeñado por el predecesor del Ayatolá Moytaba Jamenei, el Imam Jamenei, “al preservar el sistema y elevar la Revolución” que proporcionó “una base sólida para el futuro de Irán”.

🚨 El Ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenéi se convierte en Líder de Irán



La Asamblea de Expertos, con una mayoría absoluta de votos, ha presentado al Ayatolá Haj Seyyed Mojtaba Jamenéi como el tercer Líder de la República Islámica de Irán. pic.twitter.com/H0kuwjS3TE — HispanTV (@Nexo_Latino) March 8, 2026

Pezeshkian esperaba que bajo el nuevo liderazgo la República Islámica de Irán alcanzara “un brillante horizonte de independencia sostenible, progreso científico y tecnológico y desarrollo integral”.

Ha explicado que este futuro representa uno “donde el progreso, la justicia social y la dignidad global darán los dulces frutos de esta unidad y prudencia”.

Aunque ha reconocido las dificultades actuales, ha expresado su confianza en la capacidad del país para superarlas.

Pezeshkian ha señalado que a lo largo de su historia, el Irán islámico “ha demostrado que se mantiene firme frente a las dificultades y, basándose en la sabiduría colectiva, la fe y el esfuerzo continuo, supera los obstáculos más difíciles”.

🫡 De padre a hijo. De mártir a combatiente. De Líder eterno a nuevo Líder.



La bandera de la República Islámica de Irán ahora está en manos del Ayatollah Mojtaba Jamenei, hijo del mártir Ayatollah Ali Jamenei. pic.twitter.com/cdbLZC3gOI — HispanTV (@Nexo_Latino) March 8, 2026

“La resistencia ejemplar de la noble nación iraní y la determinación de las abnegadas y valientes fuerzas armadas de Irán” como instrumentos para afrontar los desafíos actuales, incluida la “brutal y flagrante agresión del régimen sionista y el criminal Estados Unidos”, ha agregado.

El presidente ha manifestado su convicción de que las dificultades actuales se lograrán mediante el liderazgo sabio del nuevo Líder de la Revolución Islámica “y fomentando una atmósfera basada en la confianza, la empatía y la amplia participación y resistencia del pueblo”.

La elección del ayatolá Moytaba Jamenei fue anunciada formalmente por la Asamblea de Expertos el domingo, más de una semana después del martirio del ayatolá Seyed Ali Jamenei, en un acto de agresión israelí-estadounidense.

tmv

