Presidente: Elección de nuevo Líder revela rol de pueblo en gobernanza

El presidente Masud Pezeshkian ha afirmado que la “valiosa” elección del ayatolá Moytaba Jamenei como nuevo Líder demuestra el papel del pueblo en la gobernación.

“Los problemas del país pueden resolverse con su sabio liderazgo y la creación de un ambiente de confianza y participación ciudadana”, ha aseverado el mandatario en una nota publicada el lunes en su cuenta en X.

Pezeshkian ha deseado éxito al nuevo Líder en la preservación de la unidad sagrada y la construcción de un Irán progresista e independiente.

En un comunicado emitido en la misma jornada por la mañana, el jefe del 14.º Gobierno de Irán felicitó al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei tras su designación como el tercer Líder de la Revolución Islámica, afirmando que su nombramiento conlleva “una nueva era de honor y autoridad para la nación iraní”.

El presidente iraní consideró la medida como “la personificación de la voluntad de la Umma islámica de fortalecer la unidad nacional”, describiendo esta unidad como “una fortaleza inexpugnable” que refuerza a la nación iraní ante las conspiraciones adversarias.

📣 "Ningún poder extranjero decidirá el destino de una nación que ha elegido ser dueña de su propio futuro"



🔺Ni las amenazas, ni los ataques, ni las declaraciones de políticos como Donald Trump pueden quebrar la voluntad de un pueblo que defiende su soberanía con firmeza. pic.twitter.com/0XSt9PaRAF — HispanTV (@Nexo_Latino) March 9, 2026

La Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, eligió el domingo al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei como sucesor de su difunto padre, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, quien fue asesinado en un ataque terrorista estadounidense-israelí en Teherán el 28 de febrero, el primer día de la actual agresión militar contra Irán.

Funcionarios iraníes, instituciones estatales, Fuerzas Armadas y ciudadanos de todo el país han expresado su lealtad al nuevo Líder.

EE.UU. y el régimen israelí lanzaron su última agresión militar conjunta contra Irán, ocho meses después de atacar el país en junio del año pasado.

Ambos ataques se produjeron mientras Teherán se encontraba en plena negociación diplomática con Washington sobre su programa nuclear pacífico.

msm