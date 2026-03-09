Irán a países de la zona: A EEUU solo le importa seguridad de Israel 

Irán ha alertado a los países de la región que su seguridad no le importa a Estados Unidos, y solo hace todo lo posible por proteger al régimen de Israel.

“A Estados Unidos no le importa en absoluto el bienestar, la seguridad ni la paz de los países de la región y que, por ello, las naciones de la región deberían aprender de los acontecimientos de los últimos días”, ha advertido este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai.

En sus declaraciones en una conferencia de prensa, el vocero ha subrayado que los acontecimientos de los últimos días demuestran que la presencia militar estadounidense en la región no aporta seguridad ni estabilidad, sino que solo extiende la inseguridad, causa divisiones entre los países de la región y alimenta la discordia entre ellos.

Baqai ha instado una vez más a todos los países de la zona a no permitir que Estados Unidos abuse de su territorio e instalaciones, afirmando que “esta exigencia no se basa únicamente en el principio de buena vecindad, sino en un principio reconocido en el derecho internacional”.

No hay justificación legal para el ataque de EEUU a la fragata iraní Dena

Baqai ha hecho hincapié en que la agresión militar estadounidense contra la fragata iraní Dena, que se encontraba a kilómetros de la región del Golfo Pérsico, es un delito y carece de justificación según el derecho internacional.

Ha precisado que dicho ataque constituye una violación de la Convención de La Haya y la Declaración de Londres sobre la urgencia de apoyar y rescatar a los buques averiados en el mar, así como una infracción del artículo 10 del Protocolo Adicional de la Convención de 1977, agregando que Irán adoptará las medidas legales necesarias al respecto.

El ataque ocurrió a cientos de kilómetros del océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka, lejos del Golfo Pérsico. La fragata IRIS Dena fue torpedeada y hundida el miércoles por un submarino estadounidense. Según el viceministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, el buque se dirigía de regreso a Irán tras participar en el ejercicio naval Milán 2026, un ejercicio marítimo multinacional en la India.

En un comunicado emitido el domingo, el Ejército iraní informó que un total de 136 tripulantes se encontraban en la fragata, de los cuales 104 perdieron la vida y otros 32 resultaron heridos.

