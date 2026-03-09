CGRI: Ya no se dispararán misiles con ojivas de menos de una tonelada

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha detallado su nueva estrategia de guerra ante los agresores estadounidenses.

El comandante de la División Aeroespacial del CGRI, el general de brigada Mayid Musavi, ha explicado este lunes las nuevas tácticas de guerra del país para enfrentarse a Estados Unidos e Israel.

“A partir de ahora, no se dispararán misiles con ojivas de menos de una tonelada. La longitud de onda de los disparos y la superficie de la onda serán mayores, y su alcance será mayor”, ha señalado.

El general Musavi ha producido estas advertencias, en un momento en que el CGRI de Irán está exitosamente eliminando las capas defensivas de Estados Unidos en la zona.

🔴 Irán aplica nueva táctica en sus ataques, revela el comandante aeroespacial del Cuerpo de Guardianes



Tras la eliminación de las capas de defensa aérea de Estados Unidos en la región, el general Musavi da a conocer la nueva política misilística de Irán: pic.twitter.com/PioJriXO5m — HispanTV (@Nexo_Latino) March 9, 2026

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

Los agresores han atacado deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, matando al menos a 1332 personas.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

El CGRI ha lanzado 32 oleadas de operaciones en represalia por agresiones estadounidense-israelíes, apuntando contundentemente contra los objetivos de los agresores en la zona.

tqi