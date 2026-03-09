Irán apunta a agresores con misiles potentes en nuevas olas de operaciones 

El Cuerpo de Guardianes de Irán ha apuntado con potentes misiles contra objetivos de EE.UU. e Israel en las 30.ª y 31.ª oleadas de la operación Verdadera Promesa 4.

Mediante un comunicado difundido este lunes, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha informado de que llevó a cabo la noche del domingo la 30.ª fase de su operación de represalia con un 100 % de éxito y bajo el código ‘Ali Waliolá’, simultáneamente con el nombramiento del tercer Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, hijo del Líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Ha subrayado que apuntó contra las bases militares de los “terroristas estadounidenses” en la región y también los objetivos israelíes en el norte de los territorios ocupados con misiles de combustible líquido y sólido Jorramshahr, Fatah, Jeybar y drones estratégicos.

De este modo, ha anunciado la 31.ª oleada de la operación Verdadera Promesa IV, puesta en marcha con el código ‘Labbayk ya Jamenei’.

Según el informe, los combatientes de la Fuerza Aeroespacial del CGRI lograron alcanzar en un fuerte ataque cinco bases estratégicas estadounidenses en la región, especialmente la Quinta Flota de la Armada de los EE.UU. y las bases militares del régimen sionista en las zonas de Tel Aviv y Haifa con misiles superpesados Qadr, Jorramshahr y Jeybershakan.

Asimismo, destruyeron la base estadounidense de helicópteros en una operación ofensiva con diversos tipos de drones destructivos y misiles de crucero.

🎥💥🔥 CGRI: La ola 31 de la operación “Verdadera Promesa 4”, dedicada al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, se llevó a cabo contra objetivos estadounidenses e israelíes con misiles pesados, bajo el lema “¡Estamos contigo, Jamenei!”. pic.twitter.com/sMlHFaPSVf — HispanTV (@Nexo_Latino) March 9, 2026

“¡La gran nación iraní!, gracias a su firmeza y liderazgo, el campo de batalla se mantiene firme, liderando el ataque contra el enemigo. El ataque contra el enemigo no se detendrá ni un instante. Apoyemos al Velayat Faqih [en referencia al puesto del Líder en el Sistema de la República Islámica de Irán] para que podamos hacer que el enemigo se arrepienta y lo destruyamos”, ha aseverado.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

Los agresores han atacado deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, matando al menos a 1332 personas.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

msm