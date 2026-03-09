HRW: Israel lanza fósforo blanco sobre áreas residenciales de Líbano

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha advertido del uso de fósforo blanco por el régimen de Israel contra la zona sur del Líbano.

HRW ha acusado este lunes al ejército de Israel de lanzar fósforo blanco a principios del mes de marzo sobre áreas residenciales de una localidad ubicada en el sur del Líbano, en violación del Derecho Internacional.

“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí sobre áreas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá consecuencias terribles para los civiles”, ha expresado en un comunicado el investigador de HRW en Líbano, Ramzi Kaiss, quien ha recordado que sus efectos pueden causar heridas o quemaduras que provocan “sufrimiento de por vida” o incluso la muerte.

La ONG ha verificado hasta siete fotografías que probarían el lanzamiento de la referida sustancia en el sur del Líbano. En concreto, una de ellas mostraba al menos dos municiones de fósforo blanco lanzadas el 3 de marzo por artillería sobre un barrio residencial en la localidad de Yohmor.

El fósforo blanco es una sustancia química dispersa en proyectiles de artillería, bombas y cohetes que se enciende cuando se expone al oxígeno.

En virtud del Derecho Internacional, el uso indiscriminado del fósforo blanco en zonas densamente pobladas es ilegal.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó este lunes que Israel ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut, incluyendo entre los barrios de Qobeiry y Haret Hreik, y en la zona de Safir.

El informe llega horas después de que el ejército israelí, que lleva días librando feroces ataques en el sur de Beirut, afirmara estar atacando objetivos del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) en la capital libanesa.

Al menos 394 personas han muerto y más de 1000 han resultado heridas en el Líbano en ataques israelíes.

El régimen israelí ya había utilizado fósforo blanco entre octubre de 2023 y mayo de 2024 en aldeas fronterizas del sur del Líbano, según la organización, poniendo en grave riesgo a la población civil.

tqi

