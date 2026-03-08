Hezbolá apunta con cohetes y drones contra Haifa y bases israelíes

La Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) ha realizado 32 operaciones, apuntando a bases militares y las fuerzas de israelíes a lo largo de la frontera libanesa.

IAI ELTA Systems Group, una importante empresa armamentística israelí ubicada al noreste de Haifa, fue uno de los objetivos atacados el sábado por los combatientes de Hezbolá, quienes lanzaron ataques con drones y cohetes contra varios emplazamientos estratégicos israelíes.

Hezbolá lanzó un enjambre de drones de ataque unidireccional contra la refinería de petróleo de Haifa, la mayor refinería israelí que abastece al régimen alrededor del 65 % de diésel y gasolina y el 50 % de combustible para aviones.

Asimismo, disparó una andanada de cohetes contra la base de Tefen, situada en el este de la ciudad costera ocupada de Akka, en el norte de la Palestina ocupada.

Los combatientes de Hezbolá atacaron la base de Dado en Safad con una descarga de artillería y cohetes. La base sirve como principal centro operativo del comando norte de Israel, responsable de las operaciones en Líbano y Siria.

La base de Ein Zeitim; la ciudad de Nahariya; la base de Tel HaShomer; la base de Ramle, también conocida como Camp Rehavam; la base Glilot; Kiryat Shmona; los radares Iron Dome, ubicados en Kiryat Eliezer, en el este de Haifa; la base de vigilancia naval y aérea Stella Maris; y la base naval de Haifa se encuentran entre otros sitios apuntados.

Además, la Resistencia libanesa disparó una salva de cohetes contra las fuerzas especiales israelíes en retirada, que realizaron un desembarco fallido en la ciudad de al-Nabi Chit, en la Bekaa, el viernes por la noche.

El canal 13 de Israel confirmó que se produjeron daños en Haifa y sus alrededores como resultado del lanzamiento de cohetes desde el Líbano.

Los combatientes de Hezbolá también se enfrentaron a las incursiones israelíes y atacaron con una andanada de cohetes una gran concentración de vehículos militares israelíes cerca de la Puerta de Hunin, frente a la ciudad de Markaba.

En la ciudad de al-Khiam, las fuerzas de la Resistencia libanesa atacaron una reunión de soldados israelíes en las afueras del sur de la ciudad con un dron, así como a otro grupo de soldados en el sitio recién establecido en la colina Talat al-Hamamis con otro avión no tripulado de ataque.

Asimismo, atacaron una concentración de vehículos militares israelíes cerca de la Puerta de Fátima en la ciudad de Kfar Kila.

Posteriormente, el ejército israelí reconoció que dos soldados de la brigada Givati resultaron heridos tras el disparo de un misil antitanque en el sur del Líbano.

