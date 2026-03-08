Irán: resultado de guerra es el colapso de la falsa hegemonía de EEUU

Irán asegura que el resultado de guerra no es la desintegración del país tal y como busca EE.UU. y sus aliados, sino es el colapso de la falsa hegemonía de Estados Unidos.

En una entrevista televisiva el sábado, el secretario del Consejo Supremo de la Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, al expresar sus condolencias por el martirio del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y varios altos funcionarios políticas y militares del país en un ataque perpetrado conjuntamente por el régimen de Israel y Estados Unidos, ha elogiado los sacrificios de las Fuerzas Armadas en defender el país.

La insolencia de EEUU no quedará sin respuesta; no se le dejará salir airoso

“Estados Unidos debe entender que cruzar las líneas rojas [de Irán] y violar el derecho internacional no quedará sin respuesta”, aseveró Lariyani.

Subrayando la postura de la República Islámica, dijo que, confiando en la valentía nacional, Irán “no dejará sin respuesta la agresión e insolencia de Estados Unidos y no se le dejará salir airoso”.

Los objetivos ocultos del enemigo: del shock a la desintegración

Al referirse a las declaraciones hechas en los últimos días por parte de altos funcionarios estadounidenses y sionistas, aseguró que “el verdadero objetivo del enemigo era destruir la integridad territorial de Irán y dividir el país. No buscaban un cambio menor, sino provocar un gran shock que desmantelara la estructura gubernamental y administrativa del país, preparando el terreno para fragmentar a Irán.”

Añadió que "el martirio del Líder y de varios comandantes fue concebido por el enemigo como el punto de inicio de este colapso, sin darse cuenta de que este trágico suceso generó en Irán no una conmoción pasiva, sino una epopeya histórica que unió al pueblo con una cohesión aún mayor".

Derrota de Estados Unidos

Lariyani aseguró que los estadounidenses creyeron que podían repetir su experiencia en Venezuela, pero cometieron un error de cálculo al desconocer el pensamiento y la cultura de Asia Occidental y de Irán. Pensaron que con esos golpes destruirían el espíritu del pueblo, pero hoy están desesperados y atrapados en su propio pantano.

El fracaso de todos los escenarios ideados por el enemigo

Los estadounidenses pensaban que con el asesinato del Líder, el gobierno iraní colapsaría y quedaría incapacitado para servir al pueblo, pero la nación continúa su vida cotidiana y coopera de manera ejemplar con las fuerzas de seguridad, subrayó.

Agregó que “otro objetivo del enemigo era incitar a las etnias contra el gobierno.

Hablaron con nuestros queridos kurdos iraníes, pero ellos, que han visto tanto la firmeza de nuestras fuerzas armadas como la traición de los estadounidenses en Siria, comprendieron que esas promesas eran engañosas”.

El colapso de la falsa hegemonía estadounidense

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional explicó que "el resultado de esta guerra fue que, en lugar de desintegrar a Irán, los propios Estados Unidos cayeron en la discordia y la crisis interna. La falsa hegemonía de Estados Unidos en la región se rompió".

Ahora los países de la región comprenden que EE.UU. no sólo es incapaz de garantizar su seguridad, sino que es la fuente misma de la inseguridad, enfatizó.

No tendrán paz

En respuesta a una pregunta sobre los ataques del enemigo a edificios vacíos e infraestructuras civiles como escuelas y hospitales, Lariyani dijo que “el enemigo, en una palabra, está ‘atrapado’. Quiso destruir el gobierno y dividir a Irán, pero no lo logró. Quiso movilizar al pueblo a su favor, pero el pueblo no respondió; incluso cayó en la desesperación al ver que la gente no lo seguía. Ahora golpea a ciegas, en un estado de histeria; esos ataques son los últimos estertores de un enemigo derrotado.”

Trump cometió un error al dejarse manipular por Israel, indicó Lariyani. "Ustedes asesinaron al líder de un país; eso no tiene precedentes. No los dejaremos ir impunes”, advirtió.

Trump no puede manejar el mercado

Lariyani también advirtió sobre los desarrollos en el mercado energético y los intentos de Estados Unidos de controlarlo. “El problema principal no es sólo la energía. La bolsa estadounidense ha colapsado, y se aproxima un terremoto económico. El transporte aéreo y marítimo en la región está interrumpido debido a los conflictos. No hemos cerrado el estrecho de Ormuz, pero la naturaleza de la guerra genera inseguridad. Cuando atacan nuestros buques, estamos obligados a responder; quien tenga carga en tránsito no puede pasar.”

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero al asesinar al Líder de la Revolución Islámica y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 27.ª oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

