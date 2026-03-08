Irán a vecinos: No habrá seguridad mientras EEUU mantenga bases en región

El presidente del Parlamento iraní advirtió a los países de la región que experimentarán una inseguridad persistente mientras alberguen bases militares estadounidenses.

“Mientras haya bases estadounidenses en la región, los países no disfrutarán de seguridad”, alertó el sábado Mohamad Baqer Qalibaf en un mensaje publicado en su cuenta en X.

También precisó que las políticas defensivas del país son coherentes y se basan en las directrices del Líder mártir de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

El régimen estadounidense e israelí lanzaron un ataque militar conjunto contra Irán el 28 de febrero, asesinando al Líder de la Revolución Islámica, y a varios comandantes militares de alto rango.

Desde entonces, han atacado instalaciones militares e infraestructura civil, incluidas escuelas y hospitales, en ataques terroristas en todo el país, matando a más de 1200 personas.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes han lanzado oleadas de ataques con misiles y drones en represalia contra bases militares estadounidenses en países de la región que Washington ha utilizado para lanzar ataques contra la República Islámica.

Las autoridades de Teherán han dicho que los ataques de represalia de Irán sólo han tenido como objetivo activos estadounidenses e israelíes en la región y que la República Islámica respeta la soberanía de los países vecinos.

El portavoz del cuartel general de Jatam al-Anbiya, el teniente coronel Ibrahim Zolfaghari, reiteró el sábado que cualquier lugar o sitio desde el cual se lance un acto de agresión contra Irán será “un objetivo legítimo”.

Zolfaghari añadió que los países que no han permitido que su espacio aéreo o sus instalaciones sean utilizados por Estados Unidos o el régimen israelí no han sido, ni serán, atacados.

Sin embargo, añadió que “todas las bases identificadas como origen de la agresión contra Irán seguirán enfrentando duros ataques por tierra, mar y aire”.

