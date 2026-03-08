FFAA de Irán alertan: continuarán duros golpes contra EEUU e Israel

Un militar iraní advierte que el país seguirá respondiendo a la agresión estadounidense-israelí sin rendirse.

“No hemos cedido en absoluto ante Estados Unidos y el régimen sionista, ni lo haremos. Así como hasta hoy les hemos asestado duros golpes, este proceso continuará”, ha alertado este sábado el portavoz principal de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, en un programa televisivo.

El general Shekarchi ha reiterado la advertencia de que “cualquier lugar desde el que se origine una agresión contra la República Islámica de Irán será considerado un objetivo legítimo para nosotros, y tomaremos las medidas necesarias”.

Sobre esta misma base, ha agregado, Irán ha atacado todas las bases que el criminal Estados Unidos utilizaba como punto de partida para la agresión contra la República Islámica.

No obstante, ha asegurado que Irán se esfuerza para que los países vecinos y musulmanes no sufran daños, no se viole su soberanía nacional y que se preserve el principio de buena vecindad.

En el mismo sentido, ha señalado que, hasta este momento, los países que en la práctica no han puesto su espacio, territorio ni sus instalaciones a disposición de los estadounidenses para la agresión contra la República Islámica, no han sido objeto de los ataques de Irán.

“Sin embargo, cualquier país que proporcione espacio o instalaciones y desde allí los estadounidenses y los sionistas actúen contra nosotros, ese espacio y ese lugar pasarán naturalmente a formar parte de nuestros objetivos”, ha alertado.

📸 Imágenes de la explosión en una base estadounidense en Dubái. pic.twitter.com/5AnW7uJbJv — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado pasado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 24 oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

tqi