Irán alerta que ningún factor debilitará su derecho de legítima defensa

Irán advierte que ningún factor puede socavar el derecho inherente del país a defenderse de la agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista.

En un comunicado emitido este sábado la Cancillería de Irán anunció que la agresión militar conjunta del régimen sionista y los Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, que comenzó el sábado 28 de febrero de 2026 con el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y varios altos funcionarios del país, junto con ataques simultáneos a infraestructura militar y civil, incluidas escuelas, hospitales, instalaciones deportivas, viviendas y centros de servicios públicos, y que continúa hasta el día de hoy, constituye una clara violación de la integridad territorial y la soberanía nacional de Irán.

La declaración señaló además que responder a esta brutal agresión militar constituye el derecho inherente de Irán a la legítima defensa, tal como se refleja en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán están utilizando todas las capacidades disponibles para contrarrestar esta agresión criminal, y esta legítima defensa continuará hasta que cese la agresión o hasta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cumpla con su deber, conforme al Artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, de identificar a los agresores y determinar las responsabilidades derivadas de su agresión, añadió.

No hay hostilidades contra países vecinos

En otra parte de su comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán hizo hincapié en que las operaciones defensivas de Irán contra bases e instalaciones militares estadounidenses en la región no deben interpretarse en ningún caso como hostilidad hacia los países de la región.

También enfatizó la necesidad de que los países de la región se abstengan de permitir que su territorio o instalaciones sean utilizados para una agresión militar contra Irán.

La declaración explicó, asimismo, que, como se explica en diversas comunicaciones al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en virtud del principio fundamental del derecho internacional que prohíbe causar daño a otros desde el propio territorio, los Estados tienen prohibido permitir que su territorio sea utilizado —directa o indirectamente— para causar daño a otros Estados.

Agregó que como principio fundamental del derecho internacional, los Estados deben impedir firmemente la agresión militar contra otros países por parte de fuerzas estacionadas en su territorio y no deben facilitar ni apoyar dichas acciones. “Es evidente que, si se violan estas obligaciones fundamentales, los Estados cuyo territorio haya sido utilizado para una agresión militar contra un tercer Estado incurren en responsabilidad jurídica internacional, incluida la indemnización por daños directos e indirectos”, declaró.

“En ejercicio de su derecho inherente a defender la soberanía de Irán, y ante el claro incumplimiento por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de sus deberes y responsabilidades en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, la República Islámica de Irán ha llevado a cabo operaciones defensivas necesarias y proporcionadas contra las bases e instalaciones de los agresores en la región. Desde la perspectiva del derecho internacional, esta acción es legítima, y previamente se habían emitido reiteradas advertencias a diversos niveles sobre tales medidas”, enfatizó la Cancillería de Irán.

Las operaciones defensivas de Irán tienen como objetivo blancos e instalaciones que sirven de origen o base para acciones agresivas contra la nación iraní o que apoyan dichos objetivos. Sin duda, los países de la región ya se han dado cuenta de que las bases estadounidenses en su territorio no han contribuido a la seguridad regional; más bien, solo han servido para apoyar a los sionistas infanticidas y a los agresores estadounidenses, subrayó la nota.

La declaración concluyó diciendo que Irán mantiene su compromiso de preservar y mantener relaciones amistosas con los países de la región basadas en el respeto mutuo, el principio de buena vecindad y el respeto a la soberanía e integridad territorial de cada uno.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado pasado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 27.ª oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

mkh

