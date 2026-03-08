Ejército iraní lanza ataques a Haifa y Tel Aviv: lucharemos hasta victoria final

En el comunicado número 17, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán anunciaron que las Fuerzas Terrestres del Ejército habían llevado a cabo una ola de ataques con drones contra las ciudades de Haifa y Tel Aviv en los territorios ocupados.

El comunicado añadió que los ataques aéreos contra el enemigo estadounidense-sionista continuarán hasta que se logre la victoria final de los combatientes islámicos iraníes.

🎥 El pánico de los colonos $1on1$t4s después de que los misiles alcanzaran los territorios ocupados 💥🚀 pic.twitter.com/cF2dOo6yBg — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, por su parte, ha lanzado 27.ª oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

tmv