Irán insta a Azerbaiyán a expulsar a israelíes y evitar inseguridad en zona

Irán ha anunciado a su país vecino, la República de Azerbaiyán, como nación musulmana, que para evitar la propagación de la inseguridad en la región, debe expulsar a los sionistas del país y no poner en peligro la seguridad de su propio pueblo y la República Islámica de Irán, indicó el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, el portavoz del cuartel general central de Jatam al-Anbiya, a última hora del sábado.
En respuesta a las acusaciones del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, de que Irán ha lanzado cuatro drones a través de la frontera hacia el enclave azerbaiyano de Nakhchivan, una fuente de seguridad de alto rango iraní replicó: “Si quisiéramos atacar Azerbaiyán, no lo haríamos con un dron pequeño”.
“Si Irán pretende llevar a cabo operaciones defensivas contra otro país, actuará como lo ha hecho contra algunos países del sur de Irán; no con un dron pequeño”, subrayó.
Esta fuente informada enfatizó que “la moderación hacia los vecinos es un principio fundamental de la seguridad nacional de Irán, pero sus límites están determinados por el grado de asociación o cooperación de la otra parte con enemigos extranjeros”.
Mientras tanto, hablando en una entrevista, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, dijo que desde el primer día de la agresión de los terroristas criminales estadounidenses y el régimen israelí asesino de niños, Teharín había anunciado que cualquier lugar que sirviera como fuente de agresión contra Irán sería considerado un objetivo legítimo.
Irán ha atacado todas las bases que fueron utilizadas como puntos de lanzamiento para agresiones en su contra por parte del criminal Estados Unidos, añadió.
También destacó el compromiso de Irán de garantizar que no se produzca ningún daño a los países musulmanes vecinos, que no se viole su soberanía nacional y que continúe la buena vecindad.
El presidente Masud Pezeshkian también enfatizó el respeto de Irán por la soberanía nacional de los países, señaló.
Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.
En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.
Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 27.ª oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.
tmv