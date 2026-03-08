Irán insta a Azerbaiyán a expulsar a israelíes y evitar inseguridad en zona

Irán instó a Azerbaiyán a evitar la propagación de la inseguridad en la región, expulsar a los sionistas y no poner en peligro la seguridad del pueblo azerbaiyano e Irán.

Irán ha anunciado a su país vecino, la República de Azerbaiyán, como nación musulmana, que para evitar la propagación de la inseguridad en la región, debe expulsar a los sionistas del país y no poner en peligro la seguridad de su propio pueblo y la República Islámica de Irán, indicó el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, el portavoz del cuartel general central de Jatam al-Anbiya, a última hora del sábado.

En respuesta a las acusaciones del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, de que Irán ha lanzado cuatro drones a través de la frontera hacia el enclave azerbaiyano de Nakhchivan, una fuente de seguridad de alto rango iraní replicó: “Si quisiéramos atacar Azerbaiyán, no lo haríamos con un dron pequeño”.

“Si Irán pretende llevar a cabo operaciones defensivas contra otro país, actuará como lo ha hecho contra algunos países del sur de Irán; no con un dron pequeño”, subrayó.

Esta fuente informada enfatizó que “la moderación hacia los vecinos es un principio fundamental de la seguridad nacional de Irán, pero sus límites están determinados por el grado de asociación o cooperación de la otra parte con enemigos extranjeros”.