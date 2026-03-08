Irán: Estamos dispuestos a continuar la guerra para al menos 6 meses

Irán ha afirmado que sus poderosas Fuerzas Armadas totalmente preparadas para continuar una guerra a gran escala durante seis meses consecutivos.

El portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Ali Mohamad Naini, afirmó el sábado por la noche en una entrevista televisada que las FF.AA. de Irán han llevado a cabo extensos ataques con misiles y drones contra los objetivos estadounidense-israelí en la primera semana de la operación de represalia Verdadera Promesa 4.

Precisó que la represalia cambió el equilibrio de poder en la región al implementar una estrategia ofensiva de múltiples capas.

“Las estadísticas indican que se han llevado a cabo 600 operaciones con misiles, incluidos varios misiles balísticos y de crucero que utilizan combustible sólido y líquido, y 2600 operaciones con drones”, resaltó.

El titular militar iraní sostuvo que en estos ataques, más de 200 lugares sensibles en bases militares estadounidenses e instalaciones vitales del régimen sionista fueron atacados y destruidos con alta precisión.

Naini subrayó que varias instalaciones militares importantes de Estados Unidos en la región fueron atacadas repetidamente con intensos ataques con misiles y aviones no tripulados.

Agregó que, hasta el momento, 17 buques pertenecientes a Estados Unidos, el régimen israelí y sus aliados han sido alcanzados.

El vocero anunció que las Fuerzas Armadas, en una operación precisa y muy avanzada, lograron paralizar la infraestructura defensiva y de inteligencia de EE.UU. y del régimen sionista en la zona.

En este contexto, declaró que varios sistemas de radar avanzados estadounidenses que formaban parte de su red de defensa aérea regional fueron destruidos.

“Con la destrucción de estos radares clave y los sistemas THAAD, gran parte de la red de monitoreo, interceptación y defensa aérea de Estados Unidos en la región ha quedado inutilizada, derribando así el paraguas de seguridad que se había construido a un costo enorme durante muchos años”, recalcó destacando que la pérdida de estos sistemas creó un punto ciego estratégico.

El general Naini matizó que los puntos vitales dentro de los territorios ocupados, como el aeropuerto Ben Gurión, la base aérea Ramat David, el fondeadero de buques de guerra en el puerto de Haifa y los complejos militares-industriales de Beit Shemesh y Ashdod, también fueron atacados con precisión.

Aseveró que las represalias de la República Islámica continuarían intensificándose para empujar las estructuras defensivas del enemigo al borde del colapso total. “El enemigo creía que la guerra terminaría en tres días y que se formaría una coalición regional e internacional contra Irán, pero en lugar de eso se enfrentó a una respuesta popular masiva”, enfatizó.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado pasado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 27.ª oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

msm

