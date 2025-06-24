Irán advierte de complots de enemigos contra los países regionales

El presidente de Irán afirma que gracias a la sabiduría de los líderes de los países de la región, los complots de EE.UU. y del régimen sionista no prosperarán.

“La República Islámica de Irán considera a todos los países vecinos, a los países de la región y a los países islámicos como sus hermanos, y de ningún modo ha tenido ni tiene intención de confrontar o enfrentarse con ellos”, ha subrayado este martes el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en una conversación telefónica con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said.

El presidente, al señalar que la intervención directa de Estados Unidos en la agresión militar del régimen sionista obligó a Irán a responder a este crimen ha precisado que “pese a nuestros deseos más profundos, nos vimos forzados a responder a los estadounidenses, y, en la conversación que mantuve con el hermano sheij Tamim (emir de Catar), le expliqué este asunto y le expresé mis disculpas tanto a él como al pueblo de su país”.

Pezeshkian ha descrito la confrontación entre países islámicos como una siniestra conspiración del régimen sionista y de Estados Unidos, y ha confiado en que, con la sabiduría de los líderes de los países de la región, esta conspiración no tendrá éxito, y que podremos construir juntos una región llena de progreso, tranquilidad y paz, lejos de la guerra y el conflicto”.

Al afirmar que la República Islámica de Irán no renunciará a sus derechos legítimos, el mandatario iraní ha puesto de manifiesto que “el pueblo iraní nunca olvidará la empatía y el acompañamiento de sus hermanos en Omán en este camino y su ayuda en la realización de las negociaciones, y esperamos seguir contando con su apoyo en el futuro”.

Por su parte, el sultán de Omán, en esta conversación telefónica, al señalar que está plenamente consciente de que la República Islámica de Irán no tenía intención de atacar a Catar, ha remarcado que “estamos seguros de que nuestro hermano sheij Tamim también comprende bien este asunto. Omán y otros hermanos en la región apoyan sus esfuerzos para reivindicar los derechos de la nación iraní y le deseamos éxito de parte de Dios”.

En una llamada telefónica mantenida esta misma jornada con el emir de Catar, el sheij Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente iraní, en referencia al ataque de Irán con misiles contra el cuartel general de Estados Unidos en Asia Occidental, es decir la base militar de Al-Udeid en Catar, ha dicho que “el régimen sionista y sus seguidores se dieron cuenta de que Irán no era Gaza, Líbano o Siria para romper y alcanzar sus objetivos con varios ataques”.

“El pueblo iraní se pone de pie hasta el final y defiende sus derechos legítimos”, ha enfatizado, para luego recalcar que “espero que usted y toda la gente del amigo y hermano de Catar acepten que el ataque con misiles de ayer fue simplemente una reacción a la participación de los Estados Unidos en la agresión militar del régimen sionista, y no imaginen que Irán estaba tratando de enfrentarte.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán lanzó el lunes ataques con misiles contra la base aérea estadounidense de Al-Udeid en Catar.

La cantidad de misiles utilizados en el ataque de CGRI correspondió al número de bombas empleadas por Estados Unidos en su ataque contra las instalaciones nucleares iraníes.

La base Al-Udeid alberga el cuartel general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y representa el activo estratégico más importante del ejército terrorista estadounidense en la región de Asia Occidental.

hnb