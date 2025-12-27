Irán y 50 países condenan violación de soberanía de Somalia por Israel

Irán ha condenado el reconocimiento israelí de Somalilandia, advirtiendo que la medida es una violación de la soberanía de Somalia y busca “desestabilizar” la región.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha declarado este sábado que el reconocimiento de la región separatista de Somalilandia por parte de Israel constituye una “violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Somalia”, denunciando los intentos de Tel Aviv de impulsar una conspiración para fragmentar este país islámico.

Además, Baqai ha afirmado que tal medida constituye una “violación clara de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”.

Al subrayar la postura principal del país persa sobre la necesidad de “preservar la soberanía nacional, la unidad y la integridad territorial de la República Federal de Somalia”, el vocero iraní ha descrito la acción “malévola” del régimen de Israel como parte de su política para “desestabilizar los países de la región y aumentar la inseguridad en el mar Rojo y el Cuerno de África”.

Asimismo, ha expresado apoyo de Irán a la postura firme de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y de la Unión Africana en la condena a la acción del régimen sionista, solicitando una acción decidida de la comunidad internacional para neutralizar esta “acción expansionista y amenazante” del régimen de Tel Aviv.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el viernes el reconocimiento de Somalilandia como un “Estado independiente y soberano”. De este modo, Israel se convirtió en el primer régimen del mundo en reconocer oficialmente a Somalilandia, la autoproclamada república que se separó de Somalia en 1991, como Estado.

Hasta la fecha, más de 50 países han condenado el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, expresando su preocupación por las consecuencias negativas para la estabilidad de África.

Asimismo, Somalia condenó categóricamente las declaraciones de Netanyahu, relativas al reconocimiento de la “República independiente de Somalilandia” y al anuncio del establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Israel.

El anuncio del régimen usurpador se produce después de que, a finales de noviembre, expertos del Instituto para Estudios de Seguridad Nacional de Israel (INSS, por sus siglas en inglés) destacaran la importancia de normalizar las relaciones con Somalilandia debido a su “ubicación geoestratégica”.

El INSS señaló que la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a una distancia de entre 300 y 500 kilómetros de las posiciones de Yemen, país que el instituto calificó de “uno de los principales enemigos regionales de Israel”.

A finales de 2024, informes de la prensa señalaron, la existencia de un interés israelí en establecer una base militar en la región de Somalilandia, en el marco de esfuerzos por reforzar la influencia de Israel en el Cuerno de África, en las inmediaciones del mar Rojo.

