Yemen considera presencia israelí en Somalilandia un objetivo militar

El líder yemení ha advertido que cualquier presencia del régimen sionista en Somalia será un objetivo legítimo para las fuerzas armadas de Yemen.

“Consideramos cualquier presencia israelí en Somalilandia un objetivo militar legítimo para nuestras fuerzas armadas, ya que constituye una agresión contra Somalia y Yemen, y una amenaza para la seguridad de la región”, ha declarado este domingo el líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi.

El líder yemení ha descrito el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel como una “postura hostil” que no solo apunta contra Somalia y su entorno africano, sino también contra Yemen, el mar Rojo y todos los países ribereños de esta vía marítima estratégica.

Según el alto responsable del movimiento yemení, esta medida del régimen sionista “constituye un intento calculado de establecer un punto de apoyo en Somalia con el objetivo de amenazar directamente a la región”.

Al-Houthi también ha advertido que “la acción de Israel no se limita solo a Somalia, sino que forma parte de un plan más amplio para dividir los países de la región, un plan que, según él, se lleva a cabo bajo el claro lema de “cambiar Oriente Medio (Asia Occidental)”.

El líder yemení ha agregado que “el enemigo israelí, con este anuncio, busca realizar actividades hostiles que ponen en peligro la seguridad del mar Rojo y el golfo de Adén”.

De igual manera, ha enfatizado que el movimiento yemení “adoptará todas las medidas de apoyo posibles para estar al lado del pueblo somalí y no permitirá que la presencia de Israel se convierta en un factor de mayor inestabilidad en el Cuerno de África y en las rutas vitales de la navegación internacional”.

Al-Houthi ha instado a los países ribereños del mar Rojo, así como al mundo árabe e islámico, a que tomen medidas para impedir que el enemigo viole la soberanía de Somalia y la región.

Tras recalcar que la declaración israelí es emitida por una potencia ocupante que carece de legitimidad para sí misma, y ​​mucho menos para otros, el líder de Ansarolá ha reiterado el apoyo inquebrantable de Yemen “al hermano pueblo somalí contra el enemigo israelí”.

La Liga Árabe calificó esta acción de los sionistas como inválida e ilegal, subrayando que la explotación de los puertos del norte de Somalilandia para la construcción de bases militares es un acto condenable.

Los países árabes, en su rechazo a cualquier intento de facilitar el plan de desplazamiento forzado del pueblo palestino, afirmaron que la región del noroeste de Somalia es una parte indivisible de la República Federal de Somalia, y que su reconocimiento constituye parte de los esfuerzos de Israel para desestabilizar la seguridad y la paz globales.

La Liga Árabe declaró que esta acción de Israel constituye una violación de la seguridad nacional árabe y señaló que deben tomarse las medidas legales, económicas, políticas y diplomáticas necesarias en respuesta a esta decisión sionista.

