OCI y 21 países islámicos condenan reconocimiento israelí de Somalilandia

La Organización de Cooperación Islámica y 21 países islámicos y árabes repudiaron el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, tildándolo de inaceptable.

La Organización para la Cooperación Islámica (OCI), junto con 21 países, emitieron el sábado un comunicado conjunto en el que expresan su oposición al reconocimiento de Somalilandia por parte del régimen israelí.

En la declaración, firmada por varios países árabes e islámicos como Irán, Egipto, Jordania, Argelia, Arabia Saudí, Pakistán, Turquía, Kuwait, Catar, Irak, Libia, Nigeria y Omán, se enfatiza que el reconocimiento del régimen israelí de Somalilandia, dentro de la República Federal de Somalia es categóricamente inaceptable.

“Esta medida sin precedentes conlleva graves repercusiones para la paz y la seguridad en el Cuerno de África y la región del mar Rojo, socava la paz y la seguridad internacionales y refleja un claro desprecio por el derecho internacional”, alertan los firmantes.

La declaración condena enérgicamente el reconocimiento, considerándolo una flagrante violación de las normas del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, que afirman el respeto a la soberanía de los Estados, su unidad y su integridad territorial.

La OCI reafirma su pleno apoyo a la soberanía de la República Federal de Somalia y rechaza cualquier medida que pudiera socavar la unidad, la integridad territorial o la soberanía de Somalia sobre todo su territorio, advirtiendo que reconocer la independencia de partes de los Estados constituye un precedente peligroso y una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales y a los principios establecidos del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

La declaración renovó su rechazo categórico a cualquier vínculo entre esta medida y cualquier plan para desplazar al pueblo palestino fuera de su tierra, subrayando que tales planes son rechazados, en forma y sustancia, inequívocamente.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el viernes el reconocimiento de Somalilandia como un “Estado independiente y soberano”. De este modo, Israel se convirtió en el primer régimen del mundo en reconocer oficialmente a Somalilandia, la autoproclamada república que se separó de Somalia en 1991, como Estado.

Hasta esta publicación, más de 50 países han condenado el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, expresando su preocupación por las consecuencias negativas para la estabilidad de África.

En este contexto, Somalia condenó categóricamente las declaraciones de Netanyahu, relativas al reconocimiento de la “República independiente de Somalilandia” y al anuncio del establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Israel.

El anuncio del régimen usurpador se produce después de que, a finales de noviembre, expertos del Instituto para Estudios de Seguridad Nacional de Israel (INSS, por sus siglas en inglés) destacaran la importancia de normalizar las relaciones con Somalilandia debido a su “ubicación geoestratégica”.

