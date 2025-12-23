Fallece jefe del Estado Mayor libio al estrellarse su avión en Turquía

El jefe del Estado Mayor de Libia fallece en el accidente de su avión militar poco después de despegar de Ankara, tras cumplir una visita oficial a Turquía.

El incidente tuvo lugar la noche del martes cuando el avión Dassault Falcon 50 despegó del aeropuerto Esenboga de Ankara a las 17:10 GMT, y desapareció de los radares a las 17:52 GMT, mientras sobrevolaba el distrito de Haymana, al sur de la capital turca.

El primer ministro libio, Abdul Hamid Dbeibah, confirmó la muerte del general Mohamed Ali Ahmed al-Haddad y otros cuatro miembros de su delegación, describiendo el incidente como una pérdida “trágica y dolorosa” para el país y su institución militar.

La tripulación había solicitado un aterrizaje de emergencia, pero no se pudo restablecer la comunicación. Tras una operación de búsqueda y rescate que duró varias horas, las autoridades turcas finalmente localizaron el lugar del accidente.

✈️🇱🇾 🔴 Hallan restos del avión que transportaba al jefe del ejército libio

🔺Rescatistas hallaron el avión del jefe del ejército libio cerca de Ankara; él y su comitiva murieron al regresar de Turquía. pic.twitter.com/xkAUaF4nS6 — HispanTV (@Nexo_Latino) December 23, 2025

El ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunc, declaró que su país había abierto una investigación formal sobre el accidente aéreo, además de pormenorizar que aún no se ha determinado la causa de lo sucedido.

Además de Al-Haddad, entre los fallecidos se encontraba el comandante de las Fuerzas Terrestres libias, el general de división Al-Faituri Ghraibil. La delegación libia llegó el lunes a Ankara para una visita oficial y se reunió con el ministro de Defensa turco, Yasar Guler, el jefe del Estado Mayor turco, Selcuk Bayraktaroglu, y otros altos mandos militares.

El accidente ocurrió un día después de que el Parlamento turco aprobara la decisión de extender el mandato del despliegue militar turco en Libia por dos años más, en el marco de la cooperación militar entre Ankara y el gobierno libio con sede en Trípoli.

