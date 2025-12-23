Venezuela elogia a Irán por su respaldo frente a las amenazas de EEUU

Venezuela ha expresado su gratitud a Irán por su defensa de la soberanía venezolana y regional ante las amenazas y agresiones militares de Estados Unidos.

El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, ha extendido este martes un cordial saludo a la República Islámica de Irán después de que Teherán condenara enérgicamente la incautación de petroleros venezolanos en el Caribe por EE.UU., calificándola de una “grave amenaza a la paz”.

A través de un mensaje en su canal de Telegram, Gil ha destacado que el pueblo venezolano valora profundamente el compromiso de Irán “con la estabilidad del comercio internacional, que actualmente se ve amenazada por las acciones belicosas e ilegales de Estados Unidos”.

El máximo diplomático venezolano también valoró el llamado de Teherán a todos los países para que se pronuncien enérgicamente en contra de cualquier amenaza o uso de la fuerza que contravenga la Carta de las Naciones Unidas.

El mensaje de Gil llega un día después de que el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, aprovechara su habitual rueda de prensa semanal en Teherán para llamar a todos los países a adoptar una postura firme ante las acciones de EE.UU. contra Venezuela, que constituyen “una seria amenaza para la paz y la estabilidad internacionales”.

Conforme al diplomático persa, las acciones militares de Washington en el Caribe, destinadas a “un cambio de régimen” en Venezuela, “contradicen todos los principios y normas del derecho internacional”.

Baqai también lanzó una advertencia contundente contra cualquier intento de Washington de dañar el comercio entre Teherán y Caracas. “La República Islámica de Irán también responderá de manera adecuada, según lo que determine, ante cualquier agresión o ataque contra sus intereses nacionales”, alertó.

En menos de dos semanas, Washington ha incautado o intentado confiscar al menos tres petroleros, en una estrategia destinada a frenar las exportaciones de petróleo venezolano y asfixiar la economía del país sudamericano.

Irán, Rusia y China, entre otros países, han defendido firmemente el derecho de Venezuela a la salvaguardia de su soberanía ante amenazas y el bloqueo naval impuesto recientemente por Washington contra Caracas, y han llamado a EE.UU. a evitar cualquier error fatal y agresiones contra el país bolivariano.

