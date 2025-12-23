Maduro a Trump: “Le iría mejor si se ocupara de los temas de su país”

El presidente Nicolás Maduro instó a su par Donald Trump a solucionar los temas esenciales de EE.UU. en vez de interferir en los asuntos de Venezuela.

En medio de la escalada de tensiones entre Washington y Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó el lunes a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, por dedicarse a asuntos de Venezuela y no atender los temas acuciantes de los estadounidenses.

“Un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países. Imagínate que yo perdiera mi tiempo, en vez de ser presidente de Venezuela, pensando en meterme con otros países, en buscarle problemas y líos a otros países, en querer gobernar el mundo. Lo estaría haciendo muy mal. Estaría mal”, dijo en un acto televisado.

A juicio del líder venezolano, “el presidente Trump lo pudiera hacer mejor en su país y en el mundo. Le iría mejor, ¿verdad? Dentro de su país, con los temas económicos, sociales, le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo”, remarcó Maduro.

El jefe de Estado venezolano aseguró que Trump dedica “el 70 %” de sus discursos y declaraciones y tiempo a Venezuela. “¿Y EE.UU.? ¿Y los pobres de EE.UU., los que necesitan vivienda? ¿Y los empleos que hay que crear? Que cada quien atienda su país”, cuestionó Maduro.

En el mismo acto, Maduro subrayó que los contratos firmados conforme a la Constitución se cumplen sin excepción, indicando la salida de un buque de la compañía Chevron cargado con petróleo. “Llueva, truene o relampaguee, los acuerdos se respetan, como ocurre con Chevron”, afirmó.

De esta forma, reaccionó el mandatario venezolano a la política de bloqueo petrolero contra Venezuela, anunciada por la Administración Trump el 16 de diciembre y que generó la incautación de buques con crudo venezolano en los últimos días.

“Nosotros somos gente de palabra, de ley y seria; cuando firmamos un contrato se cumple (...) más allá de los conflictos circunstanciales momentáneos con la actual administración, con Chevron se cumple a raja tabla, somos gente seria”, aseguró Maduro.

En este sentido, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó el lunes en primera lectura un proyecto de ley orientado a garantizar las libertades de navegación y comercio frente a lo que Caracas califica como “piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales”, en referencia a recientes actuaciones de la Armada estadounidense.

Desde agosto, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, en el marco de su llamada lucha contra drogas, asesinando al menos a 104 personas sin explicación ni pruebas.

Además, desde principios de diciembre, Washington ha incautado tres buques que transportaban petróleo venezolano, tras anunciar el bloqueo marítimo a embarcaciones que transportan crudo del país suramericano.

Extendiendo sus acciones agresivas más allá de Venezuela, Trump declaró el lunes que planea atacar por tierra no solo al país bolivariano, sino a cualquier lugar de donde “las drogas estén llegando” supuestamente a EE.UU. “Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela”, afirmó.

Aunque la Administración estadounidense presenta sus operaciones como parte de una ofensiva “antinarcóticos”, tanto analistas, como Caracas, señalan que el verdadero objetivo es tumbar el Gobierno de Maduro para poder acceder a los recursos naturales del país, en particular el crudo.

