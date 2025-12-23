Sector empresarial rechaza aumento al salario mínimo en Guatemala

Las Cámaras empresariales y el sector privado de Guatemala han rechazado el nuevo incremento al salario mínimo por considerarlo una medida sin base en la productividad.

El presidente de Guatemala incrementó por segundo año consecutivo el salario mínimo al sector productivo del país para el 2026, con sus diferencias entre agrícolas y no agrícolas, el salario con el incremento oscilará entre 475 y 550 dólares al mes.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) manifestó su rechazo al incremento del salario mínimo al considerar que la medida no cuenta con un sustento técnico adecuado y que podría afectar negativamente el empleo formal, la competitividad y la formalidad laboral en el país, el sector privado en general se opone.

La medida, aunque acertada no es ni por asomo suficiente para costear siquiera la canasta básica elemental en Guatemala advierte un analista.

El precio de la canasta básica elemental en Guatemala ronda los 790 dólares y la ampliada que incluye, medicamentos, estudio, ropa, alquiler y otras necesidades llega a los 1400 dólares aproximadamente.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

day/tqi