Sistema de justicia en Guatemala persigue a periodistas independientes

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) analiza otorgar libertad condicional para el periodista José Rubén Zamora.

Los magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala escucharon los argumentos de los abogados del periodista y fundador del medio de comunicación “El Periódico” en torno a buscar una libertad condicional, Zamora quien se considera preso político expuso su condición ante el pleno de magistrados, minutos antes lo hizo a la prensa denunciando los abusos dentro de la prisión.

Zamora ha sido respaldado por la comunidad y prensa internacional, organizaciones pro derechos humanos y de libertad de prensa.

José Rubén Zamora destapó durante décadas a las más grandes estructuras criminales que han cooptado las instituciones y órganos del país, ha denunciado la corruptela que galopa en Guatemala, de ahí que la revancha llegó de la mano de la actual fiscal general de Ministerio Público y de jueces corruptos que ven en el periodista su mayor enemigo.

Zamora lleva en prisión más de tres años y espera que la Corte Suprema de Justicia le otorgue un arresto domiciliar, mientras tanto su salud empeora y la democracia y libertad de prensa en el país siguen cooptados por un sistema judicial que se vende al mejor postor.

Más de veinte periodistas se encuentran en el exilio debido a la persecución sistemática desde el Ministerio Público y el Organismo Judicial, el fin es acallar a la prensa independiente y castigar a quien no se alinea al denominado pacto de corruptos.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

yzl/tmv