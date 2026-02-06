Secretario de Tesoro admite rol de EEUU en crear disturbios en Irán

El secretario del Tesoro de EE.UU. ha admitido el papel directo de Washington en causar una intencional crisis del dólar en Irán, que desencadenó disturbios en el país.

“Lo que podemos hacer en el Departamento del Tesoro y lo que hemos hecho es crear una escasez de dólares en el país [Irán]”, dijo el jueves Scott Bessent en el Comité de Economía del Senado.

Detalló que había descrito la estrategia de exacerbar la presión económica a Irán durante su intervención en el Club Económico de Nueva York en marzo. El responsable admitió que esa presión “culminó de forma rápida y, diría yo, grandiosa en diciembre, cuando uno de los bancos más grandes de Irán quebró”.

En este sentido, Bessent explicó que la crisis provocó una retirada masiva de depósitos, lo que llevó al banco central iraní a imprimir más dinero. Como consecuencia, la moneda iraní se devaluó drásticamente, la inflación aumentó significativamente y se vivieron protestas en las calles por parte del pueblo iraní.

Las protestas en Irán iniciaron a finales de diciembre de 2025 a raíz de la devaluación de la moneda nacional, pero pronto se agravaron, convirtiéndose en disturbios violentos, tras la infiltración de elementos terroristas y hombres armados, apoyados desde el exterior, entre los manifestantes.

Las autoridades iraníes acusaron, con pruebas, a Estados Unidos e Israel de haber organizado estos disturbios. Desde Washington, el presidente Donald Trump, alentó a los manifestantes a apoderarse de las instituciones públicas y amenazó al país con una acción militar. “¡Sigan protestando!, ¡tomen el control de sus instituciones! […] La ayuda está en camino”, escribió a principios de enero el republicano en su red Truth Social.

Por su parte, el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo admitió anteriormente la infiltración de agentes del servicio de espionaje israelí (el Mossad) en los disturbios en Irán.

En una publicación en X, Pompeo congratuló el año nuevo a los espías israelíes que se implican en las agitaciones en Irán. “Feliz Año Nuevo a todos los iraníes que están en las calles. También a todos los agentes del Mossad que caminan junto a ellos”, escribió.

Posteriormente, en una entrevista concedida al Canal 13 israelí, Pompeo alabó el apoyo de su país e Israel a los disturbios en Irán, llamando a Washington y sus aliados a aprovechar esa “inusual oportunidad estratégica” creada durante las protestas para seguir ejerciendo una “presión incesante en lugar de vacilaciones diplomáticas” sobre Teherán para derrocar el Sistema de la República Islámica.

El régimen israelí tampoco se quedó de brazos cruzados. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instó a los manifestantes a permanecer en las calles hasta lograr derrocar el Sistema islámico. Además, cuentas vinculadas al Mossad publicaron mensajes en lengua persa diciendo: “Salgan juntos a las calles. Ha llegado el momento. Estamos con ustedes. No solo desde lejos, estamos con ustedes sobre el terreno”.

ftm/hnb