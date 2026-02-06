CNE niega derechos políticos a candidato presidencial de la izquierda

El CNE niega derechos políticos a Iván Cepeda, la entidad negó la posibilidad de que Cepeda pueda participar en una consulta interpartidista como lo están haciendo los demás candidatos.

Nuevamente el Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano, le pone trabas a la izquierda de este país en su aspiración al próximo periodo presidencial, éste le viola el derecho a Iván Cepeda de participar, con otros aspirantes de otros partidos, a una consulta donde se escogería un solo representante.

El CNE aduce que ya Cepeda había participado en una consulta previa y que no puede participar en dos consultas para una misma aspiración.

El mismo presidente Gustavo Petro se pronunció ante el tema, recordando como una vez tuvo que recurrir a instancias internacionales porque la derecha colombiana le quería vulnerar sus derechos políticos.

El meollo de este es que los candidatos que salgan perdedores de estas consultas tienen que apoyar estrictamente al vencedor, es el temor de la derecha colombiana ya que Iván Cepeda puntea en todas las encuestas que se han hecho en el país.

Álvaro Altamiranda, Bogotá.

kmd/hnb